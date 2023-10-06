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Dünya Tahtakurusu Yunanistan'ı da sardı!
Dünya

Tahtakurusu Yunanistan'ı da sardı!

Yeniakit Publisher
2023-10-06 16:05:00 -
Tahtakurusu Yunanistan'ı da sardı!

Yunanistan'da özellikle yaz aylarında artış gösteren tahtakurusu tehdidinin giderek arttığı duyuruldu.

Yunanistan'da özellikle yaz aylarında artış gösteren tahtakurusu tehdidinin giderek arttığı duyuruldu.

Yunanistan Tahtakurusu İlaçlama Şirketleri Birliği (SEAME) Başkanı Yorgos Lambru, Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT'ye yaptığı açıklamada, ülke genelindesıkça görülen tahtakuruları nedeniyle "alarm durumuna" geçildiğini belirtti.

Tahtakurularının bagaj ve toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla yayılabileceğine dikkati çeken Lambru, böceklerin otel, kamp ve apartman dairelerinde görüldüklerini bildirdi.

Lambru, özellikle yaz aylarında artış gösteren tahtakurusu tehdidinin giderek arttığına işaret ederek, halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi için ilaç kullanımında dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

2024 Paris Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Fransa'da da hemen her yerde karşılaşılan "tahtakurusu istilası"na ilişkin endişeler artmış, böcek okullarda da görülmüştü.
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