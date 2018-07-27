Tahta kapı temizliği nasıl yapılır?

Tahta kapı temizliğine öncelikle kapının tozu alınarak başlanmalıdır, ancak toz alınırken sprey kullanmalısınız. Kapıdaki tozu ilk olarak kuru bezle aldığınız zaman kapının üzerinde tozlar şeritler halinde şekil alır ve tozu tam olarak almış olmazsınız.

Bu yüzden ilk olarak sprey yardımıyla tozu almalısınız. Spreyi tercihe göre ister kapının üzerine ister bezin üzerine sıkabilirsiniz. Daha sonra kuru bir bez yardımıyla kapıyı kurulamalısınız. Bu işlemler dairesel hareketler uygulanarak yapılmalıdır.

Tahta kapının tozu alınırken yapılan en büyük hatalardan biri, duru suyla yıkanmış bir bezle tozunun alınıp bırakılmasıdır. Bu yöntem sağlıksız bir yaşam ortamına zemin hazırlar; çünkü ıslak bezle tozu alınıp bırakılan kapıda mikropların üremesi ve çoğalması kolaylaşır.

Tahta kapı temizliğinde uygulaması kolay olan diğer bir yöntem şu şekildedir: İki çorba kaşığı çay daha önceden kaynatılmış suya atılır ve sünger kullanılarak bu suyla kapı silinir ve sonrasında kuru bezle tahta kapı kurutulur.

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