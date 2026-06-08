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Dünya İran lideri Hamaney sert çıktı! "Sayılı günleri kaldı"
Dünya

İran lideri Hamaney sert çıktı! "Sayılı günleri kaldı"

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran lideri Hamaney sert çıktı! "Sayılı günleri kaldı"

İran lideri Mücteba Hamaney, İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından yayımladığı mesajda Tel Aviv yönetimini doğrudan hedef aldı. Hamaney, “Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır” sözleriyle bölgede tırmanan gerilime yeni ve sert bir siyasi çıkış ekledi.

İran ile İsrail hattında yükselen gerilim, Tahran’dan gelen son açıklamayla daha da sertleşti. İran lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından yaptığı paylaşımda, İsrail yönetimine ağır ifadelerle yüklendi.

İran lideri Mücteba Hamaney, ülkesinin İsrail’e yönelik füze saldırısının ardından "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır." dedi.

Hamaney’in sosyal medya hesaplarından, İsrail’e yönelik mesaj yayımlandı.

Mesajında Hamaney, "Sallantıdaki siyonist rejimin nefesinin sayılı günü kalmıştır.” ifadesine yer verdi.

İran, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Lübnan'a saldırılar düzenlemesine karşılık olarak İsrail'e yönelik füze saldırısı başlatmıştı.

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