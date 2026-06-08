"Önceliğimiz gruptan çıkabilmek" Ferdi, milli takımın Avustralya, Paraguay ve ABD ile birlikte yer aldığı D grubu hakkında da görüşlerini bildirdi. Ferdi Kadıoğlu, "İyi bir gruba sahibiz. Hiç kimseyi alttan almadan, her zaman adım adım ilerleyeceğiz. Önceliğimiz gruptan çıkabilmek ve sonrasında şanslı olabilmek. Çünkü biliyorsunuz tek maça düşecek ondan sonrasında ve inancımız tam. En iyi şekilde performans göstereceğimize ve hedeflerimize ilerleyeceğimize inanıyoruz" dedi. "İnançlı bir şekilde hareket ederseniz her şeyi başarabilirsiniz" Kırmızı-beyazlı oyuncu, turnuvada başarının anahtarını ise ‘inançlı bir şekilde hareket etmek' olarak vurguladı. Ferdi, "En azından turnuvaya gidiyorsanız, her zaman kazanmayı düşünmeniz gerekiyor. Tabii ki de çok zor olacak. Çünkü her takımın hedefi belli ama her şey mümkün. İnançlı bir şekilde hareket ederseniz her şeyi başarabilirsiniz" cümlelerine yer verdi. "Yeni bir hikaye yazacağımıza inanıyoruz" EURO 2024'te çeyrek final oynayarak iyi bir iz bıraktıklarını sözlerine ekleyen Ferdi Kadıoğlu, bunu Dünya Kupası'nda da sürdürmek istediklerini söyledi. Milli futbolcu, "Biliyoruz ki kolay değil. Burada çok farklı şartlar var. Hem hava şartları, koşulları olsun, hem yolculukların mesafesi olsun.. Bunlar tabii ki de işi zorlaştırabilir ama bizim inancımız tam. Çünkü buradaki atmosferimiz, takım arkadaşlarımız arasındaki diyaloglar çok iyi. Yeni bir hikaye yazacağımıza inanıyoruz. Ama dediğim gibi adım adım ilerlememiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.