Romanya maçında attığı gol A Milli Takım'ın, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu yarı final maçında İstanbul'da karşılaştığı Romanya'yı 1-0 yendiği maçta kırmızı-beyazlıların tek golünü atan Ferdi, duygularını şu sözlerine anlattı: "Çok özel duygular hissettim. Çünkü bir sonraki tura giden yolda çok önemli bir goldü ve ilk yarı sonunda hocalarımızla sahaya çıkmadan taktiği konuşmuştuk. Sahaya çıktıktan sonra da 5 dakika geçmeden bunu uygulamamız çok çok özel hissettirdi. Arda'nın sol ayağını zaten konuşmaya gerek yok. Sol ayakla her şeyi yapabilir. Sonrasında gol gelince doğal olarak çok çok mutlu olduk ve bir sonraki tura gittik." "Bayraklara bürünmüş arabaları görünce çok mutlu olduk" İstanbul'dan ABD'ye hareket için İstanbul Havalimanı'na, Türk bayraklarıyla donatılmış Togg konvoyu ile gitmelerinin takımı mutlu ve motive ettiğini de dile getiren Ferdi Kadıoğlu, "Sürpriz oldu, beklemiyorduk. Çünkü kimse bize söylememişti böyle bir şey yapılacağından. Bayraklara bürünmüş arabaları görünce çok mutlu olduk. Güzel bir şekilde bizi motive ettiklerini söyleyebiliriz ve şu anda tüm dünyada da bunun konuşulduğunu da gördük. Gerçekten çok güzel bir jestti" şeklinde konuştu. "Güzel bir meydan okuma herkes için" Dünya Kupası süresince sıcak hava şartları ve uzun yolcukları bir ‘meydan okuma' olarak değerlendiren 26 yaşındaki futbolcu, "Çok zor olacak. Sıcağa alışık değil birçok futbolcumuz. Diğer takımlar için de aynısı olacak yani. Bizim de sadece adapte olmamız lazım ve biliyorsunuz ki sadece bizim takım oynamıyor bu şartlarda. Ama akşamları da oynayacağız maçları. Daha serin olacaktır. Bu çok fazla etkilememesi lazım. Hepimiz buna adapte olmalıyız ve yani güzel bir meydan okuma herkes için aslında" dedi.