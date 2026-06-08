Yağışlarla rengi değişti! İşte doğaseverlerin yeni rotası
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yemyeşil ormanlarla çevrili Zinav Gölü, son yağışların ardından yükselen su seviyesi ve kahverengiye çalan görüntüsüyle dikkat çekti.
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde yemyeşil ormanlarla çevrili Zinav Gölü, son yağışların ardından yükselen su seviyesi ve kahverengiye çalan görüntüsüyle dikkat çekti.
Tokat’ın Reşadiye ilçesindeki Zinav Gölü, yağışların ardından yükselen su seviyesi ve çevresindeki yemyeşil ormanlarla doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.
Kent merkezine yaklaşık 95 kilometre uzaklıkta bulunan Zinav Gölü, çevresini kuşatan ormanlık alanlar ve dağ manzarasıyla doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor. Son haftalarda etkili olan yağışların ardından su seviyesi yükselen gölün kahverengiye çalan görüntüsü dikkat çekerken, kıyı kesimlerinde bazı ağaçların su içerisinde kaldığı görüldü.
Ordu'dan arkadaşının tavsiyesi üzerine Zinav Gölü'ne piknik yapmaya geldiklerini söyleyen Aziz Karayiğit; "Ordu'nun Aybastı ilçesinden buraya geldim. Buraya ilk gelişim. Gayet güzel buldum buraları. İş arkadaşımın tavsiyesi ile geldim. Ortam çok güzel su ve ağaçlar çok güzel" dedi.
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