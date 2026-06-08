Ermenistan'da Paşinyan zafer ilan etti

Ermenistan’da parlamento seçimlerinde sandıklar kapandı, oy sayımı sürerken Başbakan Nikol Paşinyan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Basın mensuplarına konuşan Paşinyan, seçimleri partisinin kazandığını duyurarak siyasi rakiplerine karşı önemli bir üstünlük sağladıkları mesajını verdi.

Paşinyan, liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi’nin seçim yarışını önde tamamladığını belirterek, kampanya boyunca çalışan parti kadrolarına teşekkür etti. Seçim sonucunu yalnızca siyasi başarı olarak değil, aynı zamanda Ermeni halkı adına kazanılmış bir zafer olarak tanımladı.

Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Paşinyan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ermenistan'da parlamento seçimlerini, liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığını belirten Paşinyan, "Partimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Gece gündüz çalıştık ve bu tarihin bir zaferidir. Bu zafer Ermeni halkı içindir." ifadelerini kullandı.

Paşinyan, Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

Ermenistan'da seçimler

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

Ermenistan’da gerçekleştirilen parlamento seçiminde sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlanırken oyların sayımı sürüyor.

Anketler, Başbakan Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisinin seçimi önde tamamlayacağını gösterirken, Paşinyan'ın tek başına hükümet kurma ve Azerbaycan’la barış anlaşması için olası anayasa değişikliğini yapacak meclis çoğunluğuna ulaşıp ulaşamayacağı konusu ise gündemdeki yerini koruyor.