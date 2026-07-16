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Gündem Tahran'dan Washington'a zehir zemberek suçlama! Diplomasinin arkasından sinsi sinsi iş çevirdiler!
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Tahran'dan Washington'a zehir zemberek suçlama! Diplomasinin arkasından sinsi sinsi iş çevirdiler!

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Tahran'dan Washington'a zehir zemberek suçlama! Diplomasinin arkasından sinsi sinsi iş çevirdiler!

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin iki ülke arasında varılan 18 Haziran tarihli mutabakatı açıkça çiğneyerek diplomasiye bir kez daha haince bir darbe vurduğunu duyurdu. Washington yönetiminin anlaşmanın imzalanmasından yalnızca 20 gün sonra tüm taahhütlerini çiğnediğini belirten Tahran, sivil altyapıları hedef alan hava saldırıları nedeniyle ABD'yi "savaş suçu" işlemekle suçladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin varılan mutabakatı ihlal ederek diplomasiye bir kez daha ihanet ettiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin, 18 Haziran tarihli mutabakatın tüm unsurlarını ihlal ederek geçersiz hale getirdiği savunuldu.

ABD'nin mutabakatın imzalanmasından yalnızca 20 gün sonra çeşitli maddeleri ihlal ettiği ve bunun tüm sonuçlarından Washington'un sorumlu olduğu belirtildi.

Washington yönetiminin müzakere süreci devam ederken 3'üncü kez diplomatik taahhütlerini bozduğu ileri sürülen metinde, bunun arabuluculuk mekanizmasına ve diyalog sürecine zarar verdiği ifade edildi.

 

- ABD'ye "savaş suçu" suçlaması

Açıklamada, ABD'nin sivil altyapıyı hedef alan saldırılarının "savaş suçu" niteliğinde olduğu belirtildi.

İranşehr'deki askeri tesise, Huveyze'deki tahıl silosuna, Dehloran'daki içme suyu fabrikasına ve Çabahar'daki deniz gözetleme kulesine yönelik saldırıların uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ihlali olduğu savunuldu. 

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