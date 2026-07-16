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Mansur da Ekrem’in yolunda

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Mansur da Ekrem’in yolunda

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kişisel verilerinin paylaşılması konusunda CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni takip ediyor. “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden 4,7 milyon vatandaşın kişisel verilerini paylaşan İBB gibi, ABB de Başkent Kart üzerinden verileri paylaşıyor.

ÇINAR DEMİR  ANKARA

CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların kişisel verilerinin paylaşılması konusunda CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yolunda... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB ve “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden yaklaşık 4,7 milyon vatandaşın TC kimlik numarası, adres, telefon ve konum gibi kişisel verilerinin usulsüz şekilde ele geçirilip sızdırıldığını tespit etmişti. İBB’nin dava konusu uygulamasına benzer şekilde, CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi de (ABB) Başkent Kart Ulaşım hizmetleri kapsamında kart alan vatandaşlardan kişisel verilerinin kullanılmasına ilişkin taahhüt alındığı ortaya çıktı. ABB ile anlaşmalı olarak kart hizmetini veren Asis Elektronik isimli firma, kullanıcıların kişisel bilgilerini dilediği gibi kullanacağına dair bildirim göndererek vatandaşların kişisel bilgilerini alıyor.

 

“KİŞİSEL VERİLERİN BAŞKALARINA SERVİS EDİLMESİ YÜZDE YÜZ SUÇTUR”

Uzun yıllar ABB Başkanvekilliği görevinde bulunmuş bir isim olan Avukat Cengiz Ocakçı, konuya ilişkin Akit’e yaptığı değerlendirmede; “İBB’deki kişisel verilerin paylaşılmasına ilişkin dava devam ederken, benzer bir uygulamayı ABB de yapıyor. Senin kişisel verilerin başkalarıyla paylaşılmasından belediye hizmeti olarak ne gibi menfaatin var? Ekrem İmamoğlu daha başkanlığı kesinleşmeden ilk iş İBB’nin verilerinin bulunduğu gizli odasına dışarıdan adamlar sokup verilerin kopyasını almaya kalkınca işin içine MİT girdi ve durdurdular.

Şimdi tedbir alınmazsa Ankara’da ve diğer yerlerde de demek ki böyle şeyler olacak. Yapılan uygulamayı ortaya koyarak savcıya biz bu şekilde bir ihbarda bulunuyoruz” diye konuştu.

 

Gazeteci Yazar Emin Pazarcı da şunları söyledi: “ABB’nin yaptığı bu uygulamada insanların mecburiyetleri ve verilen bir hizmet karşılığında vatandaş zorlanarak kişisel verilerinin her şekilde kullanılmasını muvafakat etmek zorunda bırakılıyor. Bu doğru değil bir kere. Birincisi bu. İkincisi de bunlarla ilgili çok ciddi bir araştırma yapmak lazım. Şu ana kadar acaba bu veriler kimlere verildi? Ne oldu? Verildi mi verilmedi mi? Yarın yabancı bir firma ortaya çıksa, ortaklık yapsa bu firmayla verileri ele mi geçirecek? Eğer bunlar bir başka yere verilirse çok ciddi bir güvenlik meselesidir. Kişisel açıdan da ciddi problemler karşılaşılabilir. Bu meselenin üzerine gidilmeli. Ciddi şekilde incelenmeli.”

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