ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi
Dünya

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi

Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken... Suriye'den Türkiye hamlesi

ABD, İsrail ve İran savaşı devam ederken Suriye'den dikkatleri üzerine çeken Türkiye hamlesi geldi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz'ı kabul etti.

 

Şam Büyükelçisi Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmede, Suriye'deki durum, bölgedeki gelişmeler, kurumların Suriye'ye yönelik faaliyetleri ve iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesi yollarının ele alındığı kaydedildi.

