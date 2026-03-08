  • İSTANBUL
GKRY'de İngiliz üslerine büyük öfke: "Kıbrıs fırlatma rampanız değil!"

GKRY’de İngiliz üslerine büyük öfke: "Kıbrıs fırlatma rampanız değil!"

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) halk, adada bulunan İngiliz askeri üslerine karşı ayaklandı. Başkent Lefkoşa’da düzenlenen geniş çaplı protestolarda, üslerin bölgedeki çatışmalarda kullanılmasına tepki gösteren eylemciler, "Kıbrıs fırlatma rampanız değil" sloganlarıyla üslerin derhal kapatılmasını talep etti.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ile Tahran’ın misillemeleri bölgeyi ateş çemberine çevirirken, gerilimin yankıları GKRY’de protestolara dönüştü. İngiltere’ye ait askeri üslerin operasyonlarda aktif rol oynamasından rahatsız olan Rum halkı, sokaklara döküldü. Başkent Lefkoşa’da toplanan kalabalık, Rum yönetimini ABD ve İsrail’e destek vermekle suçlayarak idari binalara doğru protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Eylemciler, adanın küresel güçlerin savaş alanı haline getirilmesine sert tepki gösterdi.

"ÖLÜM ÜSLERİ DEFOLSUN"

Gösteriler sırasında öfke dolu anlar yaşandı. Protestocular; “Ölüm üsleri defolsun”, “İngiliz üsleri gitmeli” ve “Kıbrıs fırlatma rampanız değil” sloganları atarak İngiliz varlığına karşı net bir duruş sergiledi. Kıbrıs Adası’nın coğrafi konumu nedeniyle bölgedeki çatışmaların doğrudan bir parçası haline getirildiğini savunan eylemciler, bu durumun adanın güvenliğini tehlikeye attığını vurguladı.

GÜVENLİK RİSKİ VE HEDEF OLMA KORKUSU

Göstericiler adına açıklama yapan bir eylemci, İngiliz üslerinin Kıbrıs için bir savunma değil, aksine büyük bir tehdit oluşturduğunu belirtti. Açıklamada, “Bu üsler bölgedeki birçok bombardıman faaliyetinde lojistik merkez olarak kullanıldı. Şimdi bölgeye yakınlığımız nedeniyle, olası bir karşı saldırıda hedef haline gelme riskiyle karşı karşıyayız. Bizi riske atan bu üslerin kapatılmasını istiyoruz” ifadeleri kullanıldı. Bölgedeki askeri hareketlilik arttıkça, Rum kesimindeki "hedef olma" korkusunun kitlesel eylemleri tetiklemeye devam edeceği öngörülüyor.

 

