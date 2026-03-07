  • İSTANBUL
Sarıkamış'ta kış manzarası! Kızıl tilkilerin açlıkla imtihanı
Yaşam

Sarıkamış'ta kış manzarası! Kızıl tilkilerin açlıkla imtihanı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar kalınlığının yer yer 1,5 metreyi bulduğu arazide besin bulmakta zorlanan kızıl tilkiler karlı alanda görüntülendi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde etkisini sürdüren yoğun kar ve dondurucu soğuklar yaban hayatını da zorluyor. Kentte etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, yaban hayatını olumsuz etkiliyor.

 

Sarıçam ormanlarıyla ayı, kurt, tilki, vaşak ve domuz gibi birçok yaban hayvanının üreme ve barınma yeri olan ilçede, kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi geçti.

 

Olumsuz hava koşulları nedeniyle özellikle kırsal bölgelerde yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.

Kar kalınlığının arttığı bölgede tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

