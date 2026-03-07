  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı
Dünya

İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran, terör devleti İsrail'in Tahran'da rafineriye saldırmasına karşılık Hayfa'daki rafineriyi hedef aldığını dünyaya duyurdu.

İran Devrim Muhafızları, İsrail’in Tahran Rafinerisi'ne saldırmasına karşılık Hayfa’daki bir rafineriyi hedef aldıklarını açıkladı.

Tahran’da bir rafinerinin İsrail tarafından vurulduğu haberlerinin ardından İran devlet televizyonu, Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Biriminin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, “ABD ve Siyonistlerinin Tahran Rafinerisi'ne düzenlediği saldırıya yanıt olarak, Hayfa Rafinerisini hedef aldık.” İfadesi kullanıldı.

 

Hayfa Rafinerisi'nin "Hayberşıken" füzesiyle hedef alındığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğruladı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise “İsrail ordusu İran'ın başkenti Tahran'daki petrol depolarını ve rafinerileri hedef aldı” ifadelerine yer verildi.

1
Eyy erdoğan

İrana saldırı Türkiye ye saldırıdır. Türkiyenin İrana askeri ve istihbarat desteği verilmesi elzemdir.

Nihat Kızılçelik

Hani bir söz vardır ya ummadık taş baş yarır diye Soykırımcı katil İsrail demir kubbe yok f35 diyerek birde soykırımcı katil Amerikalıları yanına alarak İrana saldırıp kolay ele geçireceklerini sandılar İranın demir kubeyi kevhire çevirip İsraili harabeye çevirecekleri akıllarına gelmedi İsrail öyle bir darbe yiyorki bu darbeyle en az 30 yıl kendilerine gelemeyecekler ekonomileri bitik bir lokma devletleri enkaz yığını bütün dünya bunlara soykırımcı gözüyle bakıyor gittikleri ülkelerde vebalıymış gibi davranılıp ülkelerden kovuluyorlar çoğu ülkeler İsrail mallarını boykot ediyor zaten lanetliydiler dahada lanetli oldular
