Hizbullah’tan işgalciye ağır darbe: İsrail askerleri pusuya düşürüldü!

Sızma girişimi hüsranla bitti

Hizbullah tarafından yapılan resmi açıklamada, Yarun bölgesinde mevzilenen direniş güçlerinin, özel patlayıcılarla gerçekleştirdiği saldırıda 40 israil askerinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Sızma girişiminde bulunan tüm askerlerin tam isabetle hedef alındığı ve ağır kayıplar verildiği aktarıldı.

İşgalci kaybını itiraf etti

Pusunun ardından İsrail kanadından itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, çatışmalarda çavuş rütbesindeki Eitan Itzhak Oster’in öldüğünü duyurdu. Oster, Lübnan’a yönelik kara işgali girişiminin başlamasından bu yana İsrail ordusunun resmen kabul ettiği ilk kayıp oldu. Yerel kaynaklar ise ölü ve yaralı sayısının açıklanandan çok daha fazla olduğunu belirtiyor.

"Bu sadece başlangıç"

Sözcüsü Muhammed Afifi, çatışmaların boyutuna dair önemli detaylar paylaştı. Afifi, el-Adise ve Marun er-Ras beldelerinde göğüs göğüse yaşanan çarpışmalarda çok sayıda işgal askerinin öldürüldüğünü vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"İsrail gerçek kayıplarını dünya kamuoyundan gizliyor. Yaşanan bu çatışmalar sadece bir başlangıçtır. Hizbullah’ın hazırlık durumu en üst seviyededir ve işgalcileri bekleyen daha büyük sürprizler vardır."

Lübnan ordusundan sınır ihlali açıklaması

Lübnan ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise İsrail güçlerinin "Mavi Hat" olarak bilinen sınırı yaklaşık 400 metre ihlal ettiği teyit edildi. Açıklamada, düşman güçlerinin el-Udeyse ve Yarun bölgesinden topraklara girdikten kısa süre sonra direnişle karşılaşınca geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. BMGK’nın 1701 sayılı kararını hiçe sayan İsrail’in bu hamlesi, bölgedeki tansiyonu zirveye taşıdı.