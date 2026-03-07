  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 8 Mart vurgusu
Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 8 Mart vurgusu

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan 8 Mart vurgusu

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca İstanbul'da gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü İftar Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

 

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, 'Sürdürülebilir Kalkınmada Kadın Hamlesi' temasıyla düzenlediği iftar programına katılmaktan memnuniyet duyduk.

İş, sivil toplum, sanat ve spor dünyasında başarılarıyla öncü olan, üreten ve ilklere imza atan güçlü kadınlarla bir araya geldik.

Her birini yürekten kutluyor, başarılarının daim olmasını diliyorum."

