Sergen Yalçın'dan olay Osimhen açıklaması

Galatasaray mağlubiyeti sonrası açıklama yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Yalçın "Osimhen ikinci yarı atılmalıydı" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray derbisinin ardından konuştu. Yalçın, "Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik direktör, "Üzüldük. Derbiler önemlidir. Skor bizim moralimizi bozdu, üzdü doğal olarak. İlk yarı bir şey oynanmadı. Osimhen'in bir anlık yan toptan gol attı. İkinci yarı biz oynadık, pozisyonlar bulduk ama çeviremedik. Şanssızlık" dedi.

 

HAKEM TEPKİSİ

Hakem kararlarına tepki gösteren Yalçın, "İşin başka tarafı var. Futbolun kuralları var, sarı ve kırmızı kartlar var. Bu kartlar hakemin cebinde. VAR diye bir hakem var. Ona müdahale et diyorlar. Sane 20. dakikada atılmalı. Osimhen atılmalı ikinci yarı. Trabzon'da Bilal'i atıyorsun, Fenerbahçe maçında Orkun'u atıyorsun. Burada atamıyorsun. Nasıl olacak bu işler? Futbol artık bana göre çok siyasi oldu. Fenerbahçe derbisine ilk defa bir hakem geldi. Bugünkü hakem ilk derbisinde. Pozisyonlarda hakem 'bir şey yok' diye ellerini kaldırıyor sürekli, ne yaptığını bile bilmiyor. Osimhen'in ikinci sarısında adam bakmamak için kafasını çeviriyor. Normal değil" dedi.

 

Sergen Yalçın, "Kazanırsın kaybedersin bu olur. Çok komik geliyor bana. Bu kadar siyaset. Dünya kadar eurolar harcanıyor, çok büyük paralar harcanıyor. Çok çaba sarf ediyorlar. Bunların çiftliği değil burası. Beşiktaş var, Fenerbahçe var, Trabzonspor var. Bunlar normal değil, doğal akışa uygun değil. İkinci sarı karttan adamı nasıl atmazsın! Adamı 20. dakikada nasıl atamazsın! Senin işin bu. TFF seni bunun için göndermiş. Kuralları uygula demiş. Kurallar var oyunda. Hakem ve VAR'daki arkadaşlar kuralları uygula" açıklamasında bulundu.

Sergen Yalçın, "Bilal'e kural var, Orkun'a kural var, bunlara kural yok. Pes diyorum pes! Galatasaray kazandı, okey ama bu biraz komik oldu, biraz komedi oldu" dedi.

1
Yorumlar

BJK

O kadar Takımınız BJK pozisyona girmiş, kale etrafında gol atamadıysa sorumlusu OSSİMEN Mİ? BJK mı acaba? yahu adamlar sizi ezdi yani gerçek bu hem de 10 kişi daha kaç kişi atılmalı BJK yensin için SERGEN BEY?

YILMAZ DURMUŞ

Sergen Yalçın sizin gibi tecrübeli bir futbol adamına yakışmıyor. Maçın hakemine bahane buluyorsun, nerede ise, G.S.'da kaleci dahil sarı kart görmeyen kalmadı, zaten 61. Dakikada da Sane hak ederek doğrudan kırmızı kart gördü, uzatmalar ile birlikte G.S. yaklaşık 40 dakika 10 kişi oynadı, yani Osimen'in de kırmızı kartla atılıp 9 kişi kalan G.S. yı yense idiniz çok mu gurur duyacaktınız, çok ayıp, size hiç yakışmadı
