  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
KYB Başkanı Talabani Amerikan kanalına konuştu! Kürtlerin bu savaşta 'mızrak ucu' olarak kullanılması büyük bir hata olur 2. Dünya savaşından sonra kurulan düzen yerle bir! İran savaşı kazandığında ABD’yi bekleyen darbe İran’dan dünyaya ‘kırmızı çizgi’ resti: Tüm ABD ve İsrail üsleri meşru hedefimizdir İsrail’de gördükleri Hintli gazetecinin aklını aldı! “Size gerçekler asla söylenmiyor” Askeri hedefler ve enerji altyapısı vuruldu Terör saldırısına füzeli cevap Toplumsal güven çöküyor! Peki sebebi ne? Uzman isim Akit'e anlattı: Dört ana damar koptu Bakanlık atamaları dikkat çekmişti... DMM'den "savaşa hazırlık" açıklaması! Hem ekonomiye hem geleceğe yatırım: Plastik poşet uygulaması meyve verdi 6 bin 668 sivil hedef bombalamışlar Çocuk katilleri tescillendi Suça bulaşan CHP’lilerde hep aynı taktik: Tanju Özcan’a ‘Atatürkçü’ zırhı
Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıklamalarda bulundu. "Hassas süreçte TDT olarak bölgedeki gelişmeleri takip ediyor." diyen Bakan Fidan "İsrail tüm bölgede istikrarsızlık ve çatışma olmasını istiyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaptı.

 

Toplantıda, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Bakan Fidan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

Hassas süreçte TDT olarak bölgedeki gelişmeleri takip ediyor.

Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Bölgemizdeki savaş bir an önce bitmeli.

İsrail tüm bölgede istikrarsızlık ve çatışma olmasını istiyor.

Hazar geçişli doğu-batı orta koridorun daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik altyapı yatırımlarının artırılması konusunda kararlıyız.

Hava sahasını başka ülkelere kullandırmayan kendi ülkelerinde bulunan diğer askeri üsleri kullanılmasına izin vermeyen ülkelerin sivil altyapılarına saldırmak, enerji altyapılarına saldırmak doğru bir strateji değil. Bunun altını çiziyoruz. Özellikle bu ülkeler gerçekten hep beraber son yıllarda bölgesel kalkınma için, altyapı için, istikrar için çok fazla kolektif bir çaba içindeyken.

Üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü şekilde kınadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum

Sayın Pezeşkiyan'ın 'Saldırmayan bir yere biz de saldırmayacağız. Saldırdığımız için özür dileriz.' açıklaması bizim altını çizdiğimiz bir açıklama

 

Türkiye'ye atılan füze

Biz kolay kolay provokasyona gelmeyiz.

Bir savaşın içine çekilmenin ne demek olduğunu biliyoruz.

İranlı arkadaşlarımızla konuştuk. 

Ayrıntılar geliyor...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mehmet emin temel

Adamsın sayın başkanım
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23