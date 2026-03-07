Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İsrail'in kalleş planını açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı'na İstanbul'da ev sahipliği yaptı.

Toplantıda, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev yer aldı.

Bakan Fidan toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şöyle:

Hassas süreçte TDT olarak bölgedeki gelişmeleri takip ediyor.

Savaşın daha fazla yayılmasını istemiyoruz. Bölgemizdeki savaş bir an önce bitmeli.

İsrail tüm bölgede istikrarsızlık ve çatışma olmasını istiyor.

Hazar geçişli doğu-batı orta koridorun daha etkin ve verimli şekilde kullanılmasına yönelik altyapı yatırımlarının artırılması konusunda kararlıyız.

Hava sahasını başka ülkelere kullandırmayan kendi ülkelerinde bulunan diğer askeri üsleri kullanılmasına izin vermeyen ülkelerin sivil altyapılarına saldırmak, enerji altyapılarına saldırmak doğru bir strateji değil. Bunun altını çiziyoruz. Özellikle bu ülkeler gerçekten hep beraber son yıllarda bölgesel kalkınma için, altyapı için, istikrar için çok fazla kolektif bir çaba içindeyken.

Üçüncü ülkeleri hedef alan saldırıları da en güçlü şekilde kınadığımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum

Sayın Pezeşkiyan'ın 'Saldırmayan bir yere biz de saldırmayacağız. Saldırdığımız için özür dileriz.' açıklaması bizim altını çizdiğimiz bir açıklama

Türkiye'ye atılan füze

Biz kolay kolay provokasyona gelmeyiz.

Bir savaşın içine çekilmenin ne demek olduğunu biliyoruz.

İranlı arkadaşlarımızla konuştuk.

Ayrıntılar geliyor...