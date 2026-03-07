  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem Erdoğan, Bayramov'u kabul etti
Gündem

Erdoğan, Bayramov'u kabul etti

Erdoğan, Bayramov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Toplantısı kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alibek Bakayev, ve TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

 

Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

