İstanbul'da bugün çok sayıda yol ve metro hattı kapatılacak!

İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenecek programlar nedeniyle bazı yolların ve metro istasyonlarının trafiğe kapatılacağını duyurdu. Kadıköy’deki bazı caddeler ile Taksim metrosu ve Taksim-Kabataş füniküler hattı yarın belirli saatlerden itibaren hizmet vermeyecek.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, saat 11.00 itibarıyla Kadıköy'de düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde bazı güzergahlar araç trafiğine kapatılacak.

Bu kapsamda; Söğütlüçeşme Caddesi Tramvay Yolu, Bahariye Caddesi Tramvay Yolu ve Albay Faik Sözdener Caddesi Tramvay Yolu’na araç girişi engellenecek.

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmaları tavsiye ediliyor.

TAKSİM METROSU VE FÜNİKÜLER HATTI KAPATILIYOR

Ulaşım kısıtlamaları sadece kara yoluyla sınırlı kalmayacak. Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı’nın saat 15.00’ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacağı açıklandı.

Taksim istasyonunda durmayacak olan araçlar, seferlerine bir sonraki duraktan devam edecek.

ŞİŞHANE İSTASYONUNDA ÇIKIŞ DÜZENLEMESİ

Açıklamada ayrıca, M2 hattı üzerindeki Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi çıkışının yolcu kullanımına kapalı olacağı bildirildi.

Yolcuların mağdur olmaması için istasyonun diğer giriş ve çıkışlarını kullanabilecekleri hatırlatıldı.

Bugün öğle saatlerinden itibaren Taksim ve Kadıköy bölgelerinde yoğun güvenlik önlemleri alınması ve ulaşım kısıtlamalarının etkinlikler sona erene kadar devam etmesi bekleniyor.

 

