Üretimde devler liginde yer alıyorlar! Aydın’da “kırmızı altın” mesaisi başladı
Türkiye’nin çilek üretiminde devler liginde yer alan Aydın’da, seralarda beklenen hasat dönemi resmen başladı.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Efeler Organize Tarım Bölgesi’nde üreticilerle bir araya gelerek ilk meyveleri dalından topladı.
2024 verilerine göre yıllık 112 bin tonu aşan üretimiyle Türkiye ikincisi olan kent, hem ekonomiye can suyu oluyor hem de coğrafi işaretli Sultanhisar çileğiyle kalitesini tescilliyor.
C vitamini deposu olan ve damar sağlığına dostluğuyla bilinen Aydın çileği, bu yıl da hem iç piyasada hem de ihracatta yüzleri güldürmeye hazırlanıyor.
