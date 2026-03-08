  • İSTANBUL
Üretimde devler liginde yer alıyorlar! Aydın’da "kırmızı altın" mesaisi başladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Üretimde devler liginde yer alıyorlar! Aydın’da “kırmızı altın” mesaisi başladı

Türkiye’nin çilek üretiminde devler liginde yer alan Aydın’da, seralarda beklenen hasat dönemi resmen başladı.

#1
Foto - Üretimde devler liginde yer alıyorlar! Aydın’da "kırmızı altın" mesaisi başladı

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Efeler Organize Tarım Bölgesi’nde üreticilerle bir araya gelerek ilk meyveleri dalından topladı.

#2
Foto - Üretimde devler liginde yer alıyorlar! Aydın’da "kırmızı altın" mesaisi başladı

2024 verilerine göre yıllık 112 bin tonu aşan üretimiyle Türkiye ikincisi olan kent, hem ekonomiye can suyu oluyor hem de coğrafi işaretli Sultanhisar çileğiyle kalitesini tescilliyor.

#3
Foto - Üretimde devler liginde yer alıyorlar! Aydın’da "kırmızı altın" mesaisi başladı

C vitamini deposu olan ve damar sağlığına dostluğuyla bilinen Aydın çileği, bu yıl da hem iç piyasada hem de ihracatta yüzleri güldürmeye hazırlanıyor.

#4
Foto - Üretimde devler liginde yer alıyorlar! Aydın’da "kırmızı altın" mesaisi başladı

