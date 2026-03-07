Gazze'de bebek öldürüp, Antalya'da ticaret yapıyorlar! Siyonist aile ifşa edildi!

Özgürlük Nöbeti Platformu, yayımladığı belge ve fotoğraflarla terörist İsrail ordusunda görev alan Amedi ailesini ve Antalya Muratpaşa’da Medica FLY – Esthetic Care & Beauty Center adlı sahip oldukları işletmeyi deşifre etti. İfşanın ardından Gazze’de görev aldığı belirlenen aile üyeleri hakkında derhal işlem yapılması talep ediliyor.

Terörist İsrail ve hamisi ABD'nin İran’a yönelik saldırılarıyla bölgeyi kan gölüne çevirdiği şu kritik eşikte, İsrail ordusuna hizmet vermiş çifte vatandaş Yahudiler milli güvenlik açısından bir saniye bile ertelenemez bir tehdit halini almıştır. Çifte vatandaş katilleri ifşa etme çalışmalarını sürdüren Özgürlük Nöbeti Platformu’nun ulaştığı bilgilere göre; Antalya Muratpaşa’da faaliyet gösteren Medica FLY - Esthetic care & Beauty center, bir güzellik merkezinden ziyade, Gazze’de soykırım yapan bir ailenin finans ve lojistik üssü durumunda.

Katil Amedi ailesinin dosyası

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik eş zamanlı operasyonlarının ardından, okulların bombalanması sonucu çocukların hayatını kaybetmesi üzerine İsrail’e misilleme amacıyla Özgürlük Nöbeti Platformu, Amedi ailesinin tüm fertlerinin Siyonist işgal ordusu (IDF) bünyesinde aktif görev yaptığını delilleriyle belgeleyerek ifşa etti:

"Eldar Golan adlı şahıs, şu anda Gazze’de aktif görev alan 603. Lahav Taburu, 7. Zırhlı Tugayı bünyesinde askerlik yapmaktadır. Söz konusu tugay; Gazze’de binaların ve altyapı sistemlerinin yıkımı ve tahribatı, tünellerin imhası ve zırhlı araçlar için yolların açılması faaliyetlerinde görev almaktadır. Bu alçak teröristin aynı zamanda Gazze’de bir okuldan da fotoğraf paylaştığı görülmüştür.

Ailenin diğer üyesi Bar Amedi, zırhlı tugaylarda zırhlı personel olarak görev almıştır. Lihi Amedi de 7 Ekim sonrasında askerlik yapmıştır.



Baba Manny ve anne Naama Amedi ise aktif olarak Türkiye'ye Yahudileri getirmekte ve kurucusu oldukları sağlık merkezinde hizmet vermektedir. Söz konusu şahısların, açıkça soykırımcı terör şebekesini destekledikleri, askerlik yaptıkları ve Türkiye’de ticari işletme kurdukları görülmektedir."

Milli güvenlik fecaati

İran’daki suikastlar zinciri, terörist Yahudilerin sızdığı her noktada nasıl bir imha kapasitesine ulaştığını göstermiştir. Bu toprakların ekmeğini yiyip, bu toprakların düşmanı olan bir ordunun üniformasını giyenlerin kıllarına dokunulmadan rahat rahat yaşayıp faaliyet yürütebilmesi; Türkiye’de benzer bir fecaatin yaşanmasına bilerek zemin hazırlamak değil midir? Açık kaynaklardan dahi kolayca ulaşılabilen bu ifşaat karşısında harekete geçilmemesi, aklın ve devlet bekasının kabul edemeyeceği bir durumdur.

Derhal harekete geçilmeli!!!

Medica FLY adlı işletme, terör örgütü finansmanı ve lojistiği sağladığı gerekçesiyle bir an önce kapatılmalıdır.

Gazze’de soykırıma iştirak eden Eldar Golan ve diğer aile üyeleri hakkında derhal soruşturma başlatılmalı ve yakalama kararı çıkarılmalıdır.

Bu katillerin Türkiye Cumhuriyeti pasaportu taşımasına son verilmelidir.

Siyonist katillerin aramızda nefes alması, hem vicdana hem de vatan evlatlarının güvenliğine vurulmuş bir prangadır. Yarın çok geç olmadan bu habis ur derhal sökülüp atılmalıdır!

Baran Dergisi