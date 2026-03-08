  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
8 Mart 2026: Günün Âyet ve Hadisi Kriz çıkmıştı! Hangi plakaların değişeceği açıklandı Savaşı ne kadar sürdürebilirler! İran'dan düşmanlarını zora sokacak açıklama Trump: Kürtlerin İran savaşına dahil olmasını istemiyoruz Terör devleti saldırıyor! Hayatını kaybedenler var Siyonistler terörü körüklüyor! Yakıt depolama tesisleri vuruldu İnsanlık düşmanları saldırıyor! Beyrut'ta patlama sesleri İsrail’den itiraf gibi uyarı: Erken uyarı sistemi garanti edilemiyor! İran'dan savaş açıklaması! Kaç hedef vurdukları ortaya çıktı Irak’ta ABD Büyükelçiliği ve Erbil Havalimanı hedef alındı!
Otomotiv Otomotivde OMODA rüzgarı! Yeni Omoda 5 ve Omoda 7 Türkiye yollarında
Otomotiv

Otomotivde OMODA rüzgarı! Yeni Omoda 5 ve Omoda 7 Türkiye yollarında

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Otomotivde OMODA rüzgarı! Yeni Omoda 5 ve Omoda 7 Türkiye yollarında

Yenilikçi tasarım dili ve akıllı teknolojileriyle kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, merakla beklenen yeni oyuncuları OMODA 5 ve OMODA 7’yi Mart ayı itibarıyla Türkiye’de resmi olarak satışa sundu. Küresel ortak geliştirme (co-creation) felsefesiyle tasarlanan modeller, otomotiv sektöründe teknoloji ve konforu bir araya getirmeyi hedefliyor.

Yeni Omoda 5 ve Omoda 7 bugün satışa çıkıyor!

Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, yeni oyuncuları OMODA 5 ve OMODA 7’yi Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcı beklentilerindeki değişimi derinlemesine anlayan bir yaklaşımla geliştirilen yeni akıllı araçlar, mart ayı itibarıyla yollara çıkmaya başlayacak.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markası OMODA & JAECOO, üst düzey teknolojileri ve akıllı çözümleriyle geliştirdiği yeni modellerini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

 

Bu kapsamda markanın küresel ortak geliştirme (co-creation) felsefesiyle tasarlanan OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri, mart ayında Türkiye’de resmi olarak satışa sunulacak. Her iki model de kullanıcı beklentilerindeki değişimi derinlemesine anlayan bir yaklaşımla geliştirilen akıllı araçlar olarak öne çıkıyor. OMODA 7’nin geliştirme sürecinin en başından itibaren tasarım ekibi, kullanıcı geri bildirimlerini yakından takip ederek aracı gerçek kullanım senaryolarına göre sürekli olarak optimize etti.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan OMODA 7, ön yolcunun görüş açısına daha uygun bir konuma yatay olarak hareket edebilen 15.6 inç 2.5K ultra HD kayar ekran ile donatıldı. Bu yenilik, araç içi eğlence deneyimini geliştirirken kabin içi etkileşimi de güçlendiriyor.

Üsküdar’da korku dolu anlar! Virajı alamayan otomobil iş yerine işte böyle daldı
Üsküdar’da korku dolu anlar! Virajı alamayan otomobil iş yerine işte böyle daldı

Yerel

Üsküdar’da korku dolu anlar! Virajı alamayan otomobil iş yerine işte böyle daldı

Oysa yayalara yol vermek istemişti! Duran otomobile motosiklet çarptı
Oysa yayalara yol vermek istemişti! Duran otomobile motosiklet çarptı

Yaşam

Oysa yayalara yol vermek istemişti! Duran otomobile motosiklet çarptı

Arnavutköy'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!
Arnavutköy'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Yerel

Arnavutköy'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı!

Lüks otomobille drift yaptı! "Gaza geldim" dedi bedeli ağır oldu
Lüks otomobille drift yaptı! “Gaza geldim” dedi bedeli ağır oldu

Yaşam

Lüks otomobille drift yaptı! “Gaza geldim” dedi bedeli ağır oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23