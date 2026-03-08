Otomotivde OMODA rüzgarı! Yeni Omoda 5 ve Omoda 7 Türkiye yollarında

Yeni Omoda 5 ve Omoda 7 bugün satışa çıkıyor!

Yenilikçi tasarım diline sahip modelleri ile kısa sürede dikkatleri üzerine çeken OMODA & JAECOO, yeni oyuncuları OMODA 5 ve OMODA 7’yi Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor. Kullanıcı beklentilerindeki değişimi derinlemesine anlayan bir yaklaşımla geliştirilen yeni akıllı araçlar, mart ayı itibarıyla yollara çıkmaya başlayacak.

Otomotiv sektörünün yenilikçi markası OMODA & JAECOO, üst düzey teknolojileri ve akıllı çözümleriyle geliştirdiği yeni modellerini Türkiye’de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda markanın küresel ortak geliştirme (co-creation) felsefesiyle tasarlanan OMODA 5 ve OMODA 7 modelleri, mart ayında Türkiye’de resmi olarak satışa sunulacak. Her iki model de kullanıcı beklentilerindeki değişimi derinlemesine anlayan bir yaklaşımla geliştirilen akıllı araçlar olarak öne çıkıyor. OMODA 7’nin geliştirme sürecinin en başından itibaren tasarım ekibi, kullanıcı geri bildirimlerini yakından takip ederek aracı gerçek kullanım senaryolarına göre sürekli olarak optimize etti.

Bu ihtiyaçtan yola çıkan OMODA 7, ön yolcunun görüş açısına daha uygun bir konuma yatay olarak hareket edebilen 15.6 inç 2.5K ultra HD kayar ekran ile donatıldı. Bu yenilik, araç içi eğlence deneyimini geliştirirken kabin içi etkileşimi de güçlendiriyor.