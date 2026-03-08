  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
100’den fazla İranlı diplomat götürüldü! Tabutlarla ayrıldılar: Öyle bir “Rusya” iddiası var ki... Herkes İran - İsrail savaşına odaklandı ama... Müslümanlar 614 kardeşini öldürdü!.. Zam yapılmayacağı açıklanmıştı! Emekli bayram ikramiyesinde herkesi ters köşe yapan iddia Tonlarca kuru incirde zehir tespit edildi! Uzmanlar ardı ardına “Sakın tüketmeyin” uyarısı yapıyor Uzman isimden altın kural hatırlatması: İftardan sonra bu hatayı yapmayın! Doğada bedava yetişiyor, bağışıklık sistemine çelikten zırh örüyor!Rusların yüzyıllardır sır gibi sakladığı meyve, Anadolu’da keşfedilmeyi bekliyor İşte Türkiye'de alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller! Fiyatlar güncellendi Kenan ‘Yıldız’laştı, Juventus haftalar sonra galip geldi Türkiye’nin elindeki durdurulamaz gizli füze gücü ortaya çıktı! İşte dosta güven, düşmana korku salan silahlarımız Benzin ve motorine zam geliyor!
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Tonlarca kuru incirde zehir tespit edildi! Uzmanlar ardı ardına "Sakın tüketmeyin" uyarısı yapıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Tonlarca kuru incirde zehir tespit edildi! Uzmanlar ardı ardına “Sakın tüketmeyin” uyarısı yapıyor

Türkiye’den Fransa’ya gönderilen tonlarca kuru incir, yapılan sınır denetimlerinde sınıfta kaldı.

#1
Foto - Tonlarca kuru incirde zehir tespit edildi! Uzmanlar ardı ardına "Sakın tüketmeyin" uyarısı yapıyor

Fransız laboratuvarlarında yapılan analizlerde, incirlerde yasal sınırların çok üzerinde aflatoksin ve okratoksin tespit edildi.

#2
Foto - Tonlarca kuru incirde zehir tespit edildi! Uzmanlar ardı ardına "Sakın tüketmeyin" uyarısı yapıyor

Doğrudan karaciğer kanseri ve ciddi böbrek hasarıyla ilişkilendirilen bu zehirli küf mantarları nedeniyle, Avrupa Birliği Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) acil kodlu iade kararı çıkardı.

#3
Foto - Tonlarca kuru incirde zehir tespit edildi! Uzmanlar ardı ardına "Sakın tüketmeyin" uyarısı yapıyor

İnsan sağlığını tehdit eden bu partilerin Fransız tüketicilere ulaşması engellenirken, ürünlerin Türkiye’ye geri gönderilmesi gıda güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

#4
Foto - Tonlarca kuru incirde zehir tespit edildi! Uzmanlar ardı ardına "Sakın tüketmeyin" uyarısı yapıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!
Ekonomi

Emekli maaşları artacak! Emeklilere ikinci maaş dönemi başlıyor!

Çalışanların emeklilik döneminde yalnızca SGK maaşına bağlı kalmasını önleyecek yeni bir sistem için hazırlıklar başladı. Devlet, işveren ve..
İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı
Dünya

İran'dan İsrail'in şahdamarına saldırı

İran, terör devleti İsrail'in Tahran'da rafineriye saldırmasına karşılık Hayfa'daki rafineriyi hedef aldığını dünyaya duyurdu. ..
Gerilim tırmanıyor! İran'dan Azerbaycan'a tehdit
Dünya

Gerilim tırmanıyor! İran'dan Azerbaycan'a tehdit

İran Devrim Muhafızları, Azerbaycan'ı İsrail ile ilgili açık bir şekilde tehdit etti.
Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?
Gündem

Eski İsrail askeri kadın İstanbul’da özel güvenlik alanı ilan ediyor! Klodya Medina Halfon devletten güçlü mü?

Siyonist İsrail ordusunda IDF askerlik yapmış ve şu anda Türkiye’de olan çifte vatandaş Klodya Medina Halfon’un “özel koruma kalkanımız var”..
İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek
Gündem

İsrail'e giden bombaları üreten şirket Türk çıktı! Protesto edilecek

ABD yönetiminin İsrail’e sevk edilmek üzere onayladığı 12 bin adet BLU-110 tipi sığınak delici bombanın arkasından Türk savunma devinin işti..
Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi
Dünya

Savaş devam ederken Putin'den İran hamlesi

ABD ve İsrail ile savaşan İran'ın Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya lideri Vladimir Putin ile görüştü.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23