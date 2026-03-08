Tonlarca kuru incirde zehir tespit edildi! Uzmanlar ardı ardına “Sakın tüketmeyin” uyarısı yapıyor
Türkiye’den Fransa’ya gönderilen tonlarca kuru incir, yapılan sınır denetimlerinde sınıfta kaldı.
Fransız laboratuvarlarında yapılan analizlerde, incirlerde yasal sınırların çok üzerinde aflatoksin ve okratoksin tespit edildi.
Doğrudan karaciğer kanseri ve ciddi böbrek hasarıyla ilişkilendirilen bu zehirli küf mantarları nedeniyle, Avrupa Birliği Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) acil kodlu iade kararı çıkardı.
İnsan sağlığını tehdit eden bu partilerin Fransız tüketicilere ulaşması engellenirken, ürünlerin Türkiye’ye geri gönderilmesi gıda güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
