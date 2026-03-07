  • İSTANBUL
Hastalıklı kafa Batı Trakya'da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı
Dünya

Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı

Yeniakit Publisher
AA
Hastalıklı kafa Batı Trakya’da hortladı! Hastanede başörtüsü ve Türkçe yasağı

Hastalıklı kafa Batı Trakya’da bulunan Gümülcine Devlet Hastanesi'nde hortladı. Batı Trakyalı Türkler, hastanede başörtüsü ve Türkçenin yasaklanması talebine tepki gösterdi

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Gümülcine Belediyesindeki "Spartakos" adlı siyasi oluşumun hastane müdürü Eleni Rofaela'ya gönderdiği mektupta, sağlık çalışanlarının başörtüsü takması ve Türkçe konuşmasının yasaklanmasını talep etmesinin kabul edilemez olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu talebin temel hak ve özgürlüklere aykırı olduğu ve toplumsal barışa açık bir müdahale anlamına geldiği ifade edildi.

Sağlık çalışanlarının kendi aralarındaki iletişimde ana dillerini kullanmasının kurumsal işleyişi aksatan bir durum olmadığı vurgulanan açıklamada, çalışanların kimliklerine ve kültürlerine saygı duyulan bir çalışma ortamının motivasyonu ve mesleki verimliliği artırdığı kaydedildi.

 

Açıklamada ayrıca, geçmişte dil engeli nedeniyle birçok kişinin sağlık hizmetlerinden yararlanırken kendisini ifade etmekte zorlandığı hatırlatılarak, azınlık mensubu sağlık çalışanlarının hastalarla onların anlayabildiği bir dilde iletişim kurmasının sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine katkı sağladığına işaret edildi.

İnanç, kültür ve dilin bölgenin ayrılmaz bir parçası olduğuna değinilen açıklamada, söz konusu mektubun toplumda gereksiz bir gerilim oluşturmaması için gerekli hassasiyetin gösterilmesinin beklendiği vurgulandı.

Öte yandan Dostluk Eşitlik Barış Partisinden yapılan yazılı açıklamada, Spartakos’un talebine tepki gösterilerek, bu girişimin toplumsal barış ve huzura yönelik bir saldırı olduğunun altı çizildi.

