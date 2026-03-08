  • İSTANBUL
Uzman isimden altın kural hatırlatması: İftardan sonra bu hatayı yapmayın!
Giriş Tarihi:

Uzman isimden altın kural hatırlatması: İftardan sonra bu hatayı yapmayın!

Ramazan ayında yeme alışkanlıkları tamamen değişirken, sağlıklı beslenme önemli bir konu haline geliyor. Peki oruç tutarken yapılan beslenme hatalar neler? İşte Ramazan ayın boyunca dikkat etmeniz gerekenler listesi...

Foto - Uzman isimden altın kural hatırlatması: İftardan sonra bu hatayı yapmayın!

On bir ayın sultanı Ramazan ayında en doğru oruç tutma ve sağlıklı bir şekilde beslenme yöntemleri çok araştırılıyor. Daha çok tok kalmak ve sahur- iftar arası uzun saatlerde acıkmamak ve mide problemi yaşamamak için beslenme konusunda doğru uygulanması gereken yöntemler bulunuyor. Ayrıca sahur ve iftarda neler tüketilmesi gerektiği ya da kimlerin oruç tutması gerektiği de göz ardı edilmemesi gereken konuların başında geliyor. İşte Ramazan ayında beslenme ile ilgili yapılmaması gereken hatalar:

Foto - Uzman isimden altın kural hatırlatması: İftardan sonra bu hatayı yapmayın!

ORUÇ TUTARKEN YAPILAN HATALAR! Sahura kalkmadan oruç tutmak Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, güçlü bir bağışıklık sistemi için besin çeşitliliğinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, şöyle devam ediyor: "Besin çeşitliliği için her besin grubundan tüketmeli, renkli beslenmeli, vücudun ihtiyacı olan protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, mineral ve posa mutlaka alınmalı. Sahur yapılmaması durumunda, günde tek öğün beslenerek besin çeşitliliğini sağlamak ise mümkün olmuyor. Sahuru kahvaltı olarak değerlendirmek, yumurta, bol yeşillik ve ceviz gibi kaliteli kaynaklar tüketmek gerekiyor."

Foto - Uzman isimden altın kural hatırlatması: İftardan sonra bu hatayı yapmayın!

Sahur yaptıktan sonra yenilen yemeğin üstüne hemen uyumak Sahurdan sonra hemen uyumak özellikle reflü şikayetlerinde artışa neden olmakta. Yatar pozisyonda yiyeceklerin yemek borusundan geri gelmesi daha kolay olmaktadır. Özellikle sahurda yemekle yatma saati arasında süre bırakmak şikayetlerin azalmasını sağlayacaktır.

Foto - Uzman isimden altın kural hatırlatması: İftardan sonra bu hatayı yapmayın!

İftar ve sahurda karbonhidratlı besinlere yönelmek Vitamin açısından zengin olan sebzeler; güçlü bir bağışıklık sistemi ve sağlıklı bir sindirim sistemi için olmazsa olmazlarından. Aynı zamanda posa kaynağı olmaları sayesinde tokluk süresini uzatıyor, kan şekerinin dengelenmesine yardım ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz, "Ancak maalesef Ramazan’da en ihmal edilen besinlerin başında sebzeler geliyor." diyerek hem sahur hem iftarda sofralarınızda sebzeyi mutlaka; sıcak sebze yemeği, zeytinyağlı sebze, haşlama/sote/ızgara şeklinde veya salata olarak yer vermeniz gerektiğini söylüyor.

Foto - Uzman isimden altın kural hatırlatması: İftardan sonra bu hatayı yapmayın!

İftar ve sahur arası yeterli miktarda su içmemek Ramazan’da yeteri kadar su içmemek kabızlık, gün içerisinde baş ağrısı ve halsizlik gibi sorunlara neden oluyor. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirmek için de su içmek gerekiyor, çünkü su toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle iftar ile sahur arasında günlük su ihtiyacınızı mutlaka karşılayın. Su ihtiyacınızı kilo başına 30-35 ml olarak hesaplayabilirsiniz. Örneğin; 60 kilo ağırlıktaysanız, su ihtiyacınızı 1800 ml olarak düşünebilirsiniz. Su tüketiminiz yetersiz kalıyorsa desteklemek için ayran, bitki çayı ve şekersiz komposto gibi seçenekleri de uygun ölçülerde tüketebilirsiniz.

Foto - Uzman isimden altın kural hatırlatması: İftardan sonra bu hatayı yapmayın!

Şerbetli tatlılara kanmak "Ramazan’da tatlı isteği en sık karşılaştığımız durumlardan biridir. Tabi ki tatlı yemek yasak değil, ancak şerbetli, hamurlu ve kızartılmış tatlılardansa sütlü ve meyveli tatlıları tercih etmeniz daha doğru olacaktır." diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Melike Şeyma Deniz şunları söylüyor: "Ramazan’ın geleneksel lezzeti güllaç, sütlaç ve dondurma gibi tatlıların kalorileri şerbetli tatlılara göre daha düşük. Ayrıca bu tatlılar protein ve kalsiyum içerikleriyle öne çıkıyorlar. Diğer seçenekler ise az şekerli veya şekersiz meyve tatlıları, meyve kompostolarıdır."

Foto - Uzman isimden altın kural hatırlatması: İftardan sonra bu hatayı yapmayın!

KIZARTMADAN VE SALAM, SOSİS GİBİ YİYECEKLER TERCİH EDİLMEMELİ Beslenme ve Diyet Uzmanı Çeliktaş, oruç tutarken dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle sıraladı: "Ramazan döneminde başımız dönmeden, el ayaktan kesilmeden, başımız ağrımadan bazı şeylere dikkat ederek rahat bir şekilde oruç tutabiliriz. Öncelikle yeterli ve dengeli beslenme sürdürülmelidir. Ağır ve yağlı yiyecekler, kızartma, salam, sosis, sucuk gibi besinlerden uzak durulmalıdır. Bunlar hazımsızlık, mide yanması, tansiyon yükselmesi ya da düşmesi gibi rahatsızlıkları tetikler" diye konuştu./ kaynak: haber7

