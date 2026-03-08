  • İSTANBUL
Spor Orkun Kökçü derbi sonrası patladı! ‘Artık yeter'
Spor

Orkun Kökçü derbi sonrası patladı! ‘Artık yeter'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Orkun Kökçü derbi sonrası patladı! ‘Artık yeter'

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Galatasaray derbisinin ardından hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Kökçü, Leroy Sane'nin ilk yarıda kırmızı kart görmesi gerektiğini belirterek ''İlk yarıda atılacak kişi, ikinci yarı atıldı'' ifadesini kullandı.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, 1-0 kaybedilen Galatasaray derbisinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli oyuncu, hakem kararlarını eleştirdi.

''İLK YARIDA ATILACAK OYUNCU İKİNCİ YARIDA ATILDI''

Leroy Sane'nin ilk yarıdaki pozisyonda kırmızı kart görmesi gerektiğini ifade eden Orkun, "İlk yarıda daha iyi başlayabilirdik. İkinci yarı daha istekli, hırslıydık. İlk yarı atılacak kişi, ikinci yarı atıldı. Atılması gerektiğinden 1 saat sonra atılıyor." dedi.

 

''HEP BİZE KARŞI OLUYOR''

Eleştirilerine devam eden Orkun Kökçü, "Pozisyon bulduk, atamadık. O kırmızı karttan önce başka kırmızı kart vardı. Sırtını döndü, gitti. Yapacak bir şey yok, hep bize karşı oluyor." sözlerini sarf etti.

