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Aktüel

Tahran'da tutkal fabrikasında yangın çıktı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 13:38:05 -
Tahran'da tutkal fabrikasında yangın çıktı

ANKARA (AA) - İran'ın başkenti Tahran'da tutkal üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Pardis ilçesinde bulunan fabrikada ahşap ürünler içeren depoda kıvılcım sıçraması nedeniyle sabah saatlerinde yangın çıktığı açıklandı.

Kısa sürede geniş bir alanı etkisi altına alan yangının söndürme çalışmalarının devam ettiği açıklanırken olayda ölen ve yaralananın olmadığı belirtildi.

Yangın nedeniyle oluşan mali zararın ise, hasar tespit çalışmalarının ardından açıklanacağı bildirildi.



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