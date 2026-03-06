Batı’nın kirli savaşına o ülkeden ‘DUR sinyali! Askerlerini geri çekti

"BM İzni Olmadan Saldırı Felakettir"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla adeta Batı dünyasına ders verdi. Tek taraflı askeri müdahalelerin barışı değil, kaosu tetiklediğini belirten Milanovic, Birleşmiş Milletler (BM) onayı olmadan İran İslam Cumhuriyeti’ne yönelik yapılacak olası bir saldırının krizi çözmeyeceğini, aksine derinleştireceğini vurguladı.

Siyonist Zulmüne ve Kirli Operasyonlara Set!

ABD ve Siyonist işgal rejiminin İran’a yönelik operasyon hazırlıklarıyla bölgeyi büyük bir savaşın eşiğine getirmesine tepki gösteren Milanovic, sivillere yönelik her türlü şiddeti kınadığını ifade etti. Avrupa’nın geçmişte Orta Doğu’daki müdahaleler nedeniyle ağır bedeller ödediğini hatırlatan Milanovic, Hırvat askerlerinin can güvenliğini tehlikeye atmayacağını ilan etti.

Bir Avuç Asker Ama Dev Bir Mesaj!

Hırvatistan, bölgedeki kritik gelişmeleri gerekçe göstererek; Irak’taki 7 askerini ve Lübnan’daki 1 askerini derhal geri çekme kararı aldı. Sayıca az olsa da bu karar, Batı ittifakı içindeki çatlağı ve Siyonist emellere hizmet etmek istemeyenlerin direnişini göstermesi bakımından tarihi bir "U dönüşü" olarak yorumlandı. Milanovic’in "Önce kendi çıkarlarımız" vurgusu, emperyalist güçlerin piyonu olmayı reddeden bir duruş olarak kayıtlara geçti.