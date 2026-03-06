Eyüpsultan'da Ramazan çadırında büyük skandal! CHP'li belediye bunu utanmadan onayladı

Eyüpsultan Belediyesi tarafından Ramazan ayı kapsamında kurulan etkinlik çadırında gerçekleştirilen bir söyleşi, içeriği nedeniyle ilçede büyük tartışmaya neden oldu.

Programa konuşmacı olarak davet edilen kişisel gelişimcinin söyleşi sırasında özellikle ergenlik dönemine ilişkin verdiği örnekler tepki çekti. Programda ergenliğe giren bir erkek çocuğun kol kıllarının ağda yapılması gibi konuların gündeme getirilmesi, Ramazan ayının manevi atmosferiyle bağdaşmadığı gerekçesiyle eleştirildi.

Eyüpsultan gibi manevi kimliği güçlü, her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği bir ilçede kurulan Ramazan çadırında bu tür konuların konuşulması birçok vatandaş tarafından “büyük bir hassasiyet sorunu” olarak değerlendirildi.

Yaşanan tartışmanın ardından gözler şimdi Eyüpsultan Belediyesi yönetimine çevrildi. Özellikle Ramazan etkinliklerinin planlanmasından sorumlu olan Eyüpsultan Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür NEMUTLU yönetiminin bu programı hangi gerekçeyle programa dahil ettiği merak konusu oldu.

Kültür etkinliklerinden sorumlu başkan yardımcıları Özgür NEMUTLU’nun bu programdan haberdar olup olmadığı ve etkinliğin içeriğinin önceden değerlendirilip değerlendirilmediği de kamuoyunda sorulan sorular arasında yer alıyor.

Öte yandan kamuoyunda şu soruların yanıtı bekleniyor:

Hangi akademik ya da mesleki yetkinlikleri nedeniyle Eyüpsultan Belediyesi tarafından bu programa davet edilmiştir?

Bu program için belediye bütçesinden ne kadar ücret ödenmiştir?

Ramazan etkinliklerinin içeriği belediye yönetimi tarafından önceden incelenmekte midir?

Eyüpsultan gibi manevi hassasiyetleri yüksek bir ilçede bu tür içeriklerin Ramazan programına dahil edilmesi nasıl açıklanacaktır?

Eyüpsultan gibi tarihi ve dini kimliği güçlü bir ilçede düzenlenen Ramazan etkinliklerinin de bu hassasiyetlere uygun şekilde planlanması gerektiği ifade edilirken, belediye yönetiminin konuyla ilgili kamuoyuna açık ve net bir açıklama bekliyor.