Tahminleri bir bir tutan Mert Başaran'dan ezber bozan uyarı: Dolarınız varsa hemen satın ondan alın

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, dolara yatırım yapanlara kritik uyarılarda bulundu.

Sıfır Noktası Youtube kanalına konuşan Mert Başaran, "Dolar uzun vadede paranızı eritir. Dolar tutmayın onun yerine dolar bazlı ürünler tutun. Mesela altın olabilir. Dolar bazlı çıkacak ürünler size kazandırır. Mala yatırın mesela… Dolar paranızı eritir. Dolar artarken alım yaptığınız şeyler de artıyor. O yüzden doların bir getirisi olmaz. Önemli olan dolar bazlı para kazanmanızdır. Dolar tutarsanız onu enflasyon kemirir. Bundan kurtulmanın yolu gözle görülür mal almaktır. Gayrimenkul olur. Alabiliyorsanız ufak paraya daire alabilirsiniz. Toprak ya da tarım arazisi alın. Bunu yapan kazanır. Doları dolarda tutarsanız paranızı eritirsiniz" ifadelerini kullandı.