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Spor Tahkim'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!
Spor

Tahkim'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Trabzonspor'un PFDK kararlarına yaptığı itirazları reddetti.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 16:20:00 -
Tahkim'den Galatasaray ve Trabzonspor'a ret!

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray ve Trabzonspor'un PFDK kararlarına yaptığı itirazları reddetti. Kurul, Galatasaray Kulübü'nün 182 bin TL'lik cezası ile Trabzonspor Kulübü'nün 150 bin TL'lik cezasını onadı. Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

5. E.2021/445 - K.2021/441
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 09.12.2021 tarih ve E.2021-2022/438 - K.2021-2022/551 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, müsabaka sonrası yapılacak flaş röportajların 30 dakika içerisinde tamamlanmamasından dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/13. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2. maddesi uyarınca 32.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

6. E.2021/446 - K.2021/442
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 09.12.2021 tarih E.2021-2022/442 - K.2021-2022/528 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı Futbol Disiplin Talimatı'nın 49/1. maddesi uyarınca 150.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.

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