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Spor Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı
Spor

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun Fenerbahçe ve Trabzonspor'a verdiği para cezalarını onadı.

Yeniakit Publisher
2022-08-20 06:55:00 -
Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un para cezalarını onadı

Kuruldan yapılan açıklamada, Fenerbahçe'ye HangiKredi Ümraniyespor müsabakasında stada usulsüz seyirci alınmasından 200 bin, merdivenler boş bırakılmadığı için 50 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 21 bin lira olmak üzere toplam 271 bin liralık cezanın onandığı belirtildi.

Kurul ayrıca Trabzonspor'un İstanbulspor mücadelesinde taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 56 bin lira para cezasının onandığını aktardı.

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