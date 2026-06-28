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Yaşam Kan donduran olay! Kanala giren çocuğu kemerle dövdü
Yaşam

Kan donduran olay! Kanala giren çocuğu kemerle dövdü

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Adana Seyhan'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuk, kanala gelen babası tarafından kemerle dövüldü.

Adana’da sulama kanalına giren çocuğa babasının uyguladığı şiddet kameraya yansıdı.

 

Olay, öğle saatlerinde Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Serinlemek isteyen bir grup çocuk, sulama kanalına girerek yüzmeye başladı. Bir süre sonra çocuklardan birinin babası kanala gelerek oğluna tepki gösterdi. Babasının tepkisi üzerine çocuk kanaldan çıktı. Oğluna kızan baba, onu yere yatırarak kemerle dövdü. Çocuk çığlıklar atarken, babayı çevredekiler sakinleştirdi. Yaşananlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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