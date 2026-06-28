Koltuk hırsı Özgür’ü dibe götürüyor: Kamyon kasasında cılız miting
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Kemal Kılıçdaroğlu’nun hukuki hamlelerle koltuğuna geri dönmesi ve Özgür Özel ile ekibinin görevden alınmasıyla sarsılan CHP’de mutlak butlan krizi büyüyor. Tasfiye kararını tanımayarak Anadolu turlarına çıkan Özgür Özel, son durak olarak gittiği Gaziantep'te adeta hüsrana uğradı. Kendisini dinlemeye gelen korumasız ve çok kısıtlı bir kalabalığa hitap etmek zorunda kalan Özel'in kamyon kasasına çıkarak cılız bir miting yapması dikkat çekerken; gittiği şehirlerde ve inanç merkezlerinde taraftarlarınca attırılan ‘Hain Kemal’ sloganları ise sol seçmende infiale yol açtı.
Gaziantep'e giden Özgür Özel, bu kez kamyon kasasına çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Özel'i dinleyen vatandaşların sayısının da az olduğu gözlemlendi.
CHP'ye mutlak butlan geldi, çift başlılık başladı.
Kemal Kılıçdaroğlu partiye geri döndü, Özgür Özel ve ekibi de görevden alındı.
Ancak Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşünü kabullenmiyor ve illere giderek mitingler yapıyor.
GAZİANTEP'E GİTTİ
Özgür Özel, bu kapsamda da son olarak Gaziantep'e gitti.
Özel'i dinlemeye gelen kalabalığın az olması dikkat çekerken, kamyon kasasında konuştuğu görüldü.
KAMYON KASASINA ÇIKTI
Özgür Özel'in, Gaziantep'te kendisini dinlemeye gelen sayılı vatandaşlara hitap etmek için kamyon kasasını kullandığı dikkati çekti.
"HAİN KEMAL" SLOGANLARIYLA GÜNDEMDE
Özgür Özel'in gittiği yerlerde "hain Kemal" sloganlarının atılması da tepkiye neden oluyor.
Son olarak Diyarbakır'da "hain Kemal" sloganları atılınca, Sezgin Tanrıkulu müdahale etti.
ALEVİ DERGAHINDA DA ATILDI
Özgür Özel'in dün İstanbul'da Muharrem Orucu Programı'na katıldığı Garip Dede Dergahı'nda, Özel'i karşılamaya gelenler de Hain Kemal sloganları atmıştı.
Alevi dergahındaki kötü sloganların atıldığı videolar, sosyal medyada büyük tepki aldı.
Gündem
Bir yanda korsan bir yanda genel başkan! Kılıçdaroğlu ve Özel arasında butlan sonrası ilk temas
Gündem
Özgür ve yandaşlarına kurultay kapısı kapandı! İstinaf Özel ve destekçilerinin başvurusunu bir kez daha reddetti!