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Gündem Koltuk hırsı Özgür’ü dibe götürüyor: Kamyon kasasında cılız miting
Gündem

Koltuk hırsı Özgür’ü dibe götürüyor: Kamyon kasasında cılız miting

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Kemal Kılıçdaroğlu’nun hukuki hamlelerle koltuğuna geri dönmesi ve Özgür Özel ile ekibinin görevden alınmasıyla sarsılan CHP’de mutlak butlan krizi büyüyor. Tasfiye kararını tanımayarak Anadolu turlarına çıkan Özgür Özel, son durak olarak gittiği Gaziantep'te adeta hüsrana uğradı. Kendisini dinlemeye gelen korumasız ve çok kısıtlı bir kalabalığa hitap etmek zorunda kalan Özel'in kamyon kasasına çıkarak cılız bir miting yapması dikkat çekerken; gittiği şehirlerde ve inanç merkezlerinde taraftarlarınca attırılan ‘Hain Kemal’ sloganları ise sol seçmende infiale yol açtı.

Gaziantep'e giden Özgür Özel, bu kez kamyon kasasına çıkarak kısa bir konuşma yaptı. Özel'i dinleyen vatandaşların sayısının da az olduğu gözlemlendi.

CHP'ye mutlak butlan geldi, çift başlılık başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu partiye geri döndü, Özgür Özel ve ekibi de görevden alındı.

Ancak Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dönüşünü kabullenmiyor ve illere giderek mitingler yapıyor.

GAZİANTEP'E GİTTİ

Özgür Özel, bu kapsamda da son olarak Gaziantep'e gitti.

Özel'i dinlemeye gelen kalabalığın az olması dikkat çekerken, kamyon kasasında konuştuğu görüldü.

KAMYON KASASINA ÇIKTI

Özgür Özel'in, Gaziantep'te kendisini dinlemeye gelen sayılı vatandaşlara hitap etmek için kamyon kasasını kullandığı dikkati çekti.

"HAİN KEMAL" SLOGANLARIYLA GÜNDEMDE

Özgür Özel'in gittiği yerlerde "hain Kemal" sloganlarının atılması da tepkiye neden oluyor.

Son olarak Diyarbakır'da "hain Kemal" sloganları atılınca, Sezgin Tanrıkulu müdahale etti.

ALEVİ DERGAHINDA DA ATILDI

Özgür Özel'in dün İstanbul'da Muharrem Orucu Programı'na katıldığı Garip Dede Dergahı'nda, Özel'i karşılamaya gelenler de Hain Kemal sloganları atmıştı.

Alevi dergahındaki kötü sloganların atıldığı videolar, sosyal medyada büyük tepki aldı.

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Yorumlar

Mehmet

Özgür Özel, CHP'deki makamının peşinden koşarak milletimizin vicdanına tercüman olmaktan çok, kendini ve grubunu öne çıkarmak için çabalıyor. "Hain Kemal" gibi sloganlar atılması da bu durumun bir sonucudur. İnsanların inançlarını, değerlerini hiçe sayarak makam hırsı içinde kaybolmuştur. Ona göre, milletimizin sorunları, onun çıkarına hizmet etmekten başka bir şey değildir. Alevi dergahında bile "hain Kemal" sloganlarının atılması kabul edilebilir bir davranış değildir. Özgür Özel ve grubunun gerçek liderlik anlayışını sorgulamamız gerekiyor. Türkiye'nin geleceği için doğru yolda olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM, milletimizin güvenini korumaktadır.

YILMAZ DURMUŞ

Ey Özgür efendi son yapılan mahalli idareler seçiminde iktidar partisinin bariz hatalı uygulamaları nedeniyle (Emekli maaşlarının ha yükseldi ha yüksekecek ha Cumhurbaşkanı eliyle iyileştirmeler olacak ve benzeri ifadeler çerçevesinde beklentilerin yerine gelmemesi nedeniyle küskün seçmenin ya sandığa gitmemesi veya inadına başka partilere oy vermesinden kaynaklanan) sebeplerden dolayı CHP'nin tesadüfen ve konjonktürel olarak birinci parti olmaları asla eko ve Özgür',ün başarıları değildir. Kendilerini darı smbarında zannetmesinler. Hele genel seçimlerde hiçbir zaman memleketin idaresi CHP'ye bırakılamayacak kadar önemlidir
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