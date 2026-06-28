Özgür Özel’in yerine atandığı söyleniyordu: CHP’dan Faik Öztrak açıklaması
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından Özgür Özel7in görevden alınarak yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın CHP Grup Başkanı olarak atandığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.
CHP Sözcüsü Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından TBMM’ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Özgür Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Faik Öztrak’ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır. Partinin yetkili kişilerince teyit edilmeden servis edilen bu tür haberler konusunda daha özenli davranılması beklenmektedir" dedi.
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