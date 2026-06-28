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Gündem Özgür Özel’in yerine atandığı söyleniyordu: CHP’dan Faik Öztrak açıklaması
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Özgür Özel’in yerine atandığı söyleniyordu: CHP’dan Faik Öztrak açıklaması

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Özgür Özel’in yerine atandığı söyleniyordu: CHP’dan Faik Öztrak açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Müslim Sarı, bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından Özgür Özel7in görevden alınarak yerine Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak’ın CHP Grup Başkanı olarak atandığına ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.

CHP Sözcüsü Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında CHP Genel Merkezi tarafından TBMM’ye bir yazı gönderildiğinden bahisle; Manisa Milletvekilimiz Özgür Özel’in yerine Tekirdağ Milletvekilimiz Faik Öztrak’ın Grup Başkanı olarak atandığına yer verilmiştir. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamakta olup Genel Merkezimizin böyle bir tasarrufu olmamıştır. Partinin yetkili kişilerince teyit edilmeden servis edilen bu tür haberler konusunda daha özenli davranılması beklenmektedir" dedi.

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Yorumlar

Ayşe

CHP'nin son zamanlarda yaptığı saçma ve akıl dışı hareketlerle tekrar gündeme geldiği haberleri okudukça milletimizin güvenini nasıl kazandıklarını sorgulamaktan kendimizi alamıyoruz. Özgür Özel'in yerine Faik Öztrak'ın Grup Başkanlığına getirildiğine dair çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duymak bile bir rahatlama kaynağı oldu. Kılıçdaroğlu ve partililerinin sürekli yaptığı bu tür siyasi oyunlar milletimizin ileriye gitmesini engellemektedir. Milletimiz, Türk devletine, ordusuna ve Cumhurbaşkanımıza güvenerek onları desteklemektedir. Ümit ediyorum ki, CHP de bu gerçeği anlayıp vatandaşının güvenini kazanmak için gereken adımları atar.
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