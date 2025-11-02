Tahir Büyükakın'dan Özgür Özel'e 'Bari böyle acı bir günde siyaset yapmayın' çağrısı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Gebze’deki yıkılan binayla ilgili söylemlerine yanıt vererek, acı günde siyaset yapılmaması gerektiğini söyledi. Büyükakın, "Benim niyetim CHP Genel Başkanına laf söylemek değil ama benim yönettiğim belediyeye dil uzatıyorsa, ’ağzından çıkanı kulağın duysun’ derim. Ağzından çıkanı kulağın duyacak. Ettiğin lafın hesabını vereceksin. Sen müfterisin, önce bu yaftadan bir kurtul, ondan sonra konuş" dedi.

Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Kadın Kolları Danışma Meclisi’nde yaptığı konuşmada, Gebze’de 29 Ekim’de yaşanan olaylarla ilgili son gelişmeleri aktardı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "Bizim belediyemizde olsaydı, başkanımız tutuklanmıştı" sözlerine değinen Büyükakın, bilim insanlarının yapacağı açıklamalara kulak verilmesi gerektiğini belirtti.

"Memlekete bir hayrınız yok bari susun gölge yapmayın"

Geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ndeki yüksek maliyetli konserler üzerinden kendilerini eleştiren Özgür Özel’in o dönemdeki iddialarını belgelerle çürüttüğünü hatırlatan Başkan Büyükakın, şöyle konuştu:

"Onunla hala kapanmamış bir mevzumuz var. Önce onu hatırlatayım. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konserleri gündeme geldiğinde onun üstünü kapatmak, konuşturmamak için, ’Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 198 milyon liraya sanatçı getirdi’ dedi. Ben kameraların karşısında kendisine ’Sayın Özgür Özel eğer bunu ispatlarsan ben derhal istifa edeceğim’ dedim. Sen zaten istifa etmezsin. O koltuğa göbekten bağlısın. Böyle bir zamanda bize siyaseti konuşturduğunuz için sizi kınıyorum. Böylesine acının yaşandığı bir günde kendi hesabınızı yaptığınız için sizi gerçekten kınıyorum. Memlekete bir hayrınız yok bari susun gölge yapmayın. Bir kez daha buradan tekrar ediyorum. O yalanını ispat et yoksa müfterisin. O zaman sana son derece nezih bir dille, kendi hakkımı savunmak için bunu söyledim."

"Ettiğin lafın hesabını vereceksin"

Büyükakın, belediyesine dil uzatılması halinde cevap vereceğini belirterek, "Ettiğin lafın hesabını vereceksin" diye konuştu. Büyükakın, "Benim niyetim CHP Genel Başkanına laf söylemek değil ama benim yönettiğim belediyeye dil uzatıyorsa ağzından çıkanı kulağın duysun derim. Ağzından çıkanı kulağın duyacak. Ettiğin lafın hesabını vereceksin. Sen müfterisin, önce bu yaftadan bir kurtul, ondan sonra konuş" dedi.

"Siyasiler de çıkıp konuşmasın, fikir yürütmesin"

Gebze’deki olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve savcılık soruşturmasının sürdüğünü aktaran Büyükakın, şu bilgileri verdi:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından bir ekip binalarla ilgili araştırma, çalışma yapıyor. 300 metre yarıçapındaki binden fazla bina şu anda taranıyor. Bilinen tüm teknikler kullanılıyor. Bu konuda şu anda bir açıklama yapmıyoruz çünkü bilim adamlarımızın rahatlıkla çalışmasını istiyoruz. Siyasiler de çıkıp konuşmasın, fikir yürütmesin. Bilgi sahibi olmadan kanaat sahibi olmayalım."