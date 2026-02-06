Türkiye'nin asıl düşmanları tescillendi: ABD ve İsrail en büyük tehdit!

Milli eksen yükselişte, batı hayranlığı çöktü

Araştırma verilerine göre, Türkiye'nin dış politikada en çok yakınlaşması gereken grup yüzde 26 ile Türk Dünyası oldu.

Bir dönem parlatılan AB'ye olan destek ise sadece bir yıl içinde 8 puan birden çakılarak yüzde 21’e geriledi. Milletimiz, istikbalini Brüksel kapılarında değil, öz değerlerinde ve soydaşlarıyla omuz omuza vermekte görüyor.

Siyonizm ve emperyalizm kıskacına geçit yok

Anketin en çarpıcı sonuçları ise tehdit algısında ortaya çıktı. Katılımcılar, Türkiye’ye yönelik en büyük risk unsurlarını şu şekilde puanladı:

İsrail: 4,1 (5 üzerinden)

4,1 (5 üzerinden) ABD: 4,0 (5 üzerinden)

Dünya barışını tehdit eden ülkeler sıralamasında ise ABD yüzde 56 gibi devasa bir oranla açık ara zirvede yer alırken, onu zulmün bir diğer adresi olan İsrail takip etti. Toplumun yüzde 55’i, dış güvenlik tehditlerinin son beş yılda ciddi şekilde arttığını belirterek teyakkuz halini koruyor.

Güvenlikte psikolojik üstünlük iktidarda

Milletin güvenliği söz konusu olduğunda, mevcut yönetimin performansına olan güven dikkat çekiyor. Halkın yüzde 52’si güvenlik yönetimini başarılı bulurken, olası bir CHP iktidarında güvenlik durumunun "daha kötü" olacağını düşünenlerin oranı yüzde 45’i buluyor. Bu tablo, milletin güvenlik ve beka meselesinde muhalefete geçit vermediğini bir kez daha kanıtlıyor.

En büyük güç: Ordu ve askeri kapasite

Olası bir savaş ihtimalinde okların İsrail ve ABD'yi göstermesi, halkın savunma bilincini de şekillendiriyor. Tehditlere karşı en büyük güç unsuru olarak yüzde 33 ile Askeri Güç ilk sırada yer alıyor.

Kaynak: PanoramaTR Ocak 2026 Saha Araştırması (12-19 Ocak tarihleri arasında 2109 kişiyle yapılmıştır.)