Suudi Arabistan'da fena halde patladı! Youssef En-Nesyri ilk maçında hayal kırıklığı yaşadı
Kadıköy'de taraftar tarafından istenmeyen adam ilan edilen ve Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Faslı golcü ilk maçında fena patladı.
Kadıköy'de taraftar tarafından istenmeyen adam ilan edilen ve Suudi Arabistan'ın yolunu tutan Faslı golcü ilk maçında fena patladı.
Devre arasında Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan En-Nesyri, ilk maçına Al Nassr karşısında çıktı. Faslı futbolcu, şut çekemeden tamamladığı karşılaşmada mağlup oldu.
Devre arasında Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan En-Nesyri ilk maçına Al Nassr karşısında çıktı.
İlk yarının golsüz geçtiği maçta Al Nassr ikinci yarı galibiyete uzandı.
Al Nassr'ın gollerini 84. dakikada penaltıdan Mane ve 90+6. dakikada Angelo Gabriel attı. Al Nassr puanını 49 yaparken, Al Ittihad 34 puanda kaldı. En Nesyri maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika forma giydi.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23