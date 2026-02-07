  • İSTANBUL
Lezzet şöleni patlayacak! Saraydan sofralara bin yıllık miras! İşte mükemmel sütlaç tarifi...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Lezzet şöleni patlayacak! Saraydan sofralara bin yıllık miras! İşte mükemmel sütlaç tarifi...

Türk mutfağının en köklü lezzeti sütlaç için farklı tarifler olsa da bu lezzeti mutlaka evinizde yapmalısınız.

#1
Foto - Lezzet şöleni patlayacak! Saraydan sofralara bin yıllık miras! İşte mükemmel sütlaç tarifi...

Lezzetli tadıyla her lokmasında mest eden sütlaç, aynı zamanda tarihsel yolculuğuyla da mest eden bir lezzet olmasıyla bilinir. Bu zamana kadar yaptığınız tüm tariflere fark atan bu sütlaç tarifi ile daha önce yediklerinizi unutacaksınız. İşte detaylar...

#2
Foto - Lezzet şöleni patlayacak! Saraydan sofralara bin yıllık miras! İşte mükemmel sütlaç tarifi...

Kökeni oldukça eskilere dayanan sütlacın, yapısı itibariyle Türklerin ağırlıklı olarak göçebe yaşadıkları dönemlerde keşfedilmiş olması ve zaman içinde İpek Yolu ile batıya doğru taşınmış olduğu rivayetler arasındadır. Türklerin hem pirinç hem de süt ile yakın ilişkisinin bulunması çok eskiye dayanıyor. Türkistan coğrafyası, pirinç kültürünün yaygın olduğu ve yüzyıllardır temel besin maddesi olarak tüketildiği coğrafyalardan olan Çin ve Hindistan ile komşudur. Bu komşuluğun getirdiği alışveriş sebebiyle etkileşimleri de oldukça fazladır. Sütlü tatlılarımız içerisinde belki de en çok bilinen ve sevileni sütlaçtır. Divan-ü Lügatit Türk'te 'Uwa' isminde bir tatlıdan bahsedilir. Tarifi, "Pirinç pişirildikten sonra, soğuk suya konur; sonra suyu süzülerek içerisine şeker atılır, soğukluk olmak üzere yenir" şeklinde verilmiştir.

#3
Foto - Lezzet şöleni patlayacak! Saraydan sofralara bin yıllık miras! İşte mükemmel sütlaç tarifi...

Sütlaç, 'sütlü aş' veya 'sütlü pirinç' adlarıyla ilk olarak 15. yüzyılda tıbbi kitaplarda ve Kaygusuz Abdal'ın şiirlerinde geçer. İtalyan mutfağına da giren sütlaç, Papa V. Pius'ın 1570'de verdiği bir ziyafetin üçüncü yemeği olarak 'üzerine şeker ve tarçın serpilmiş Türk usulü sütlü pirinç' diye sunuldu. Türkiye'de de sütlaç, saray sofralarında yer alan saygın bir tatlıydı. İngiliz elçi Lord John Finch, Edirne Sarayı'nda IV. Mehmet'in huzuruna çıktıktan sonra sadrazam tarafından verilen ziyafette gene sütlaç vardı. Birçok yabancı kaynakta Türk usulü pirinç şeklinde geçen sütlaç, mutfak kültürümüzün önemli tatlılarından birisidir. Bununla birlikte sütlaç, birçok ülkeye başka ad ile yayılmış, pirinç ve süt yerine farklı farklı malzemelerle hazırlanmış, farklı aromalar içeren değişik malzemelerle lezzetlendirilmiştir. Tüm bu farklılıkları ile sütlaç, dünya mutfaklarında yaygın bir şekilde hazırlanmakta ve tüketilmektedir.

#4
Foto - Lezzet şöleni patlayacak! Saraydan sofralara bin yıllık miras! İşte mükemmel sütlaç tarifi...

Tabii ki sütlaç sadece tarihi özellikleri ile değil, insan sağlığına faydaları ile de gönülleri fetheden bir tatlıdır. Yapılan çalışmalar özellikle sütteki B vitaminlerinin faydası, alkali olma özelliği, şekerin mutluluk üzerine etkisi gibi sebeplerle, mide ve beyin sağlığına son derece faydalı olduğunu göstermektedir.

#5
Foto - Lezzet şöleni patlayacak! Saraydan sofralara bin yıllık miras! İşte mükemmel sütlaç tarifi...

Hamsiköy sütlacının en büyük özelliği sadece pirinç ile pişirilmesi. İçine nişasta, pirinç unu gibi kıvam vericilerin konmamasıdır. Kısa süreli fırınlanıp, bol fındıkla yenmesidir. Tabii ki her yemeğin yöre yöre değişmesi gibi bu sütlaç da yapılırken yöre yöre değişir.

#6
Foto - Lezzet şöleni patlayacak! Saraydan sofralara bin yıllık miras! İşte mükemmel sütlaç tarifi...

İYİ BİR SÜTLACIN SIRLARI ■ Hamsiköy sütlacının tadı tarifte kullanılan sütün doğallığından ve tazeliğinden gelir. ■ Yumurtanın sarısını ayırırken dikkatli olun. Beyazı kalırsa sütle karışınca sertleşir ve koku yapar. ■ Pirinçler iyice yumuşayıp lapa kıvamına gelmeden sütün içerisine almayın. ■ Süt kaynadıktan sonra çok çabuk dip tutar. Bu nedenle sütlacı yaparken başından ayrılmayın ve sık sık karıştırın. ■ Toz vanilya yerine birkaç damla vanilya özütü de kullanabilirsiniz. Fakat miktarını kaçırırsanız sütlacın bembeyaz rengi kararabilir, dikkatli olun. ■ Mümkünse toprak kaplar kullanın. ■ Fırın tepsisine 1-2 parmak su koyarak kapların sıcaktan hasar görmesini engelleyebilirsiniz.

#7
Foto - Lezzet şöleni patlayacak! Saraydan sofralara bin yıllık miras! İşte mükemmel sütlaç tarifi...

MALZEMELER 1 lt. süt Yarım su bardağı pirinç 1.5 su bardağı su 1 su bardağı şeker 1 yemek kaşığı un 1 yumurta 1 paket vanilya Yarım çay kaşığı tuz 1 çay bardağı su ÜZERİ İÇİN: Bol fındık

#8
Foto - Lezzet şöleni patlayacak! Saraydan sofralara bin yıllık miras! İşte mükemmel sütlaç tarifi...

YAPILIŞI: Sütü tencereye koyalım, ocağın altını açalım. Süt kaynayana kadar başka bir tencerede pirinci 1 buçuk su bardağı su ile pişirelim. Lapalaşan pirinci kaynayan sütün içine ilave edelim ve özleşene kadar kaynatalım. Daha sonra şekeri ilave edip 2 dk. kadar daha kaynatalım. Yumurtanın sarısını kullanacağız.

#9
Foto - Lezzet şöleni patlayacak! Saraydan sofralara bin yıllık miras! İşte mükemmel sütlaç tarifi...

Bir kaba yumurta sarısı 1 yemek kaşığı un ve 1 çay bardağı su, tuz koyup karıştıralım. Hazırladığımız karışımı sütlaca ekleyelim, hızlıca karıştıralım. Bu şekilde de 10 dakika kaynatıp vanilyayı ilave edip ocağı kapatalım. Toprak kaselere sütlacı bölelim. Fırın tepsisine kaseleri yerleştirip tepsinin yarısına gelecek şekilde su koyalım. 250 derecede sütlaçların üstü kızarana kadar pişirelim. Soğuduktan sonra üzerine bol fındıkla servis edebilirsiniz.

