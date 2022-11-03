Tahinli kek: Tahin bir keke bu kadar mı yakışır! Çok kabaran borcamda tahinli kek ve tahinli Islak kek tarifleri

Kalabalık Misafire Pasta Tarifleri yerine bu tarifleri deneyin.

Tahinli Kek (Tahin Bir Keke Bu Kadar mı Yakışır) Tarifi İçin Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 ,5 bardak kadar un (Yumuşak kıvamlı olması gerek)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 kahve fincanı tahin

1 yemek kaşık kakao

2 yemek kaşığı süt

Tahinli Kek (Tahin Bir Keke Bu Kadarmı Yakışır) Tarifi Nasıl Yapılır?

Yumurta şekeri iyice eriyip köpürtene kadar çırpalım. Daha sonra süt ve sıvı yağ ekleyelim bir miktar çırptıktan sonra un kabartma tozu vanilya ekleyelim. Bu karışımdan bir su bardağı kadarını ayırın ve yağlı tepsiye dökün. Ayırdığınız bölüme.1 yemek kaşığı kakao.2 yemek kaşığı süt ilave edin ve tepsiye döktüğümüz kekin üzerine kakaolu karışımı dairesel dökelim. Daha sonra 1 fincan tahini aynı şekilde dairesel dökün. Tatlı sevenler tahinin içine 1 tatlı kaşığı şeker ekleyebilir. 170 derece fırında 40 dk kadar pişirin.

Tahinli Çikolatalı Islak Kek Tarifi İçin Malzemeler

4 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı tahin

3 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 buçuk su bardağı un

Sosu için:

2 su bardağı süt

1 çay bardağı şeker

1 paket çikolata (80 gr)

2 yemek kaşığı tahin

Tahinli Çikolatalı Islak Kek Tarifi Nasıl Yapılır? Borcamda tahinli kek tarifi

Yumurta ve şekeri iyice köpürene kadar çırpın. Sıvıyağ ve şutu koyup biraz daha çırpın. Kuru malzemeleri eleyin. Kek harcına 2 seferde ekleyin ve elinizle karıştırarak yedirin hamura, mikser kullanmayın bu aşamadan sonra. İyice yağladığınız fırın kabına harcı dökün (ben büyük kare borcama kullandım). Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kurdan temiz çıkana kadar pişirin (yaklaşık 25-30 dakikada pişiriyor). Kek pişerken sosunu hazırlayın, sütü ve şekeri ocağa alın. Bir yandan karıştırın, süt kaynamaya yakın ocaktan alın. Çikolatayı ve tahini koyup iyice karıştırın. Kek fırından çıkınca dilimleyin. Ilıyan sosu üzerine dökün. En az birkaç saat dinlendirin. Ben 1 gece buzdolabında beklettim, tadı daha iyi oturuyor.