Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 117 - Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: 72



Salon: Cebeci Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ziya Özorhon, Ali Şakacı İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Heslip 25, Semih Erden 23, Babic 11, Holloway 4, Ellis 10, Mehmet Yağmur 4, Mert Çevik 17, Ali Berent Kavaklıoğlu, Mert Gizir 12, Ramazan Tekin 5, Caner Topaloğlu 2, Minchev 4 Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol: Alp Karahan 17, Burak Eşlik 18, Tevfik Akdamar 5, Uğur Dokuyan 4, Edogi 26, Hüseyin Çevirgen, Kerem Bulat 2, Mehmet Meriç, Melih Kurtuluş 1. Periyot: 34-10 Devre: 64-28 3. Periyot: 93-56

İSTANBUL (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, sahasında Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u 117-72 yendi. Ligde kalma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyespor, baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Müsabakanın ilk çeyreğini 34-10 önde tamamlayan lacivert-turunculu takım, devre arasına da 64-28 üstünlükle girdi. Mücadelede iyi oyununu sürdüren İstanbul temsilcisi, üçüncü çeyreğini 93-56 önde bitirdiği maçı, 45 sayı farkla 117-72 kazandı. Bu sonuçla İstanbul Büyükşehir Belediyespor 6. galibiyetini alırken Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ise 16. kez mağlup oldu.

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