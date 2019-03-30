



Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Karabilecen, Serhat Büker

TOFAŞ: Barış Ermiş 8, Mejia 17, Weems 10, Kadji 17, Muhsin Yaşar 10, Berkan Durmaz 4, Yiğit Arslan 7, Elegar 12

Türk Telekom: Landesberg 9, Yunus Emre Sonsırma 11, Gabriel 15, Campbell 12, Stimac 18, Redding 7, Polat Kaya 7, Ender Arslan, Nusret Yıldırım 3

1. Periyot: 20-20

Devre:48-37

3. Periyot: 66-61

Beş faulle çıkanlar: 32.35 Muhsin Yaşar (TOFAŞ), 37.32 Polat Kaya (Türk Telekom)





BURSA (AA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında TOFAŞ, evinde Türk Telekom'u 85-82 yendi.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Muhsin Yaşar'ın pota altından bulduğu sayılarla etkilen olan TOFAŞ'a, Gabriel ve Stimac ikilisinin isabetli atışlarıyla karşılık veren Türk Telekom, 6. dakikayı 14-10 önde geçti. Ev sahibi ekip, Mejia'nın dış atışlardan bulduğu sayı ve yaptığı asistlerle rakibinin farkı açmasına izin vermeyince, ilk çeyrek 20-20 eşitlikle sonuçlandı.

İkinci çeyreğe hızlı başlayarak Elegar'ın serbest atıştan bulduğu sayıyla ilk saniyelerde skoru lehine çeviren (21-20) TOFAŞ, Berkan Durmaz ve Mejia ikilisinden de skor katkısı alınca 13. dakikada farkı 9'a çıkardı: 31-22. Hem savunmada hem de hücumda dengeli oyunlarla rakibine üstünlük kuran mavi-yeşilliler, Yiğit Arslan ve Mejia'nın set hücumlarıyla farkı korumayı başardı ve soyunma odasına da 11 sayılık üstünlükle gitti: 48-37.

Üçüncü çeyreğe de iyi başlayan TOFAŞ, Weems ve Barış Ermiş'in sayılarıyla 23. dakikada farkı 15'e (54-39) kadar çıkardı. Landesberg ve Campbell'in bireysel performanslarıyla skorda tutunmaya çalışan Türk Telekom, Stimac'ten de pota altında katkı alınca 26. dakikada fark 5'e (56-51) indirdi. Bu dakikadan itibaren iki takım da kontrollü oyuna dönünce final periyoduna 66-61 TOFAŞ'ın üstünlüğüyle gidildi.

Muhsin Yaşar ve Kadji'nin hücumlarıyla son periyota etkili başlayan TOFAŞ'a, Gabriel ve Stimac ile karşılık veren Türk Telekom 33. dakikada farkı 3'e indirdi: 70-67. Savunmadaki sertliği arttırarak hücumda da agresif bir oyun sergileyen konuk ekip, Gabriel ve Redding'in sayılarıyla uzun süre sonra 35. dakikada skoru lehine (72-74) çevirdi. Redding'in bireysel performansının dikkat çektiği dakikalarda 8-0'lık seri yakalayan Ankara temsilcisi, 37. dakikada farkı 9'a çıkardı: 73-82.

Başantrenör Orhun Ene'nin aldığı molanın ardından oyuna çok farklı bir yapıyla dönen TOFAŞ, seyirci desteğini de arkasına alarak 9-0'lık seri yakaladı ve bitime 7 saniye kala skoru 82-82 eşitledi. Son topu kullanan Kadji, çizginin gerisinden 3 sayılık isabet bulunca 12-0'lık seriyle TOFAŞ skoru 85-82'ye getirdi ve maçtan da galip ayrıldı.

TOFAŞ'ta Kadji ve Mejia 17'şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Türk Telekom'da 18 sayı üreten Stimac maçın en skorer ismi oldu.



