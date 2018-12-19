Tahin yemenin sağlığa faydaları nelerdir?

Tahinin faydaları sizi şaşırtmaya yetecek kadar çok. En çok tüketilen geleneksel lezzetlerden tahini bir süper yiyecek olarak tanımlamak yanlış olmazdı. Tahin, susam tohumlarının sırasıyla kabuklarının soyulması, yıkanması, kavrulması ve ezilmesiyle ortaya çıkan doğal bir lezzettir.

TAHİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI

Fosfor, lesitin, magnezyum , potasyum ve demir gibi mineraller açısından zengindir.

Karaciğer detoksifikasyonuna yardımcı olan iyi bir Metionin kaynağıdır.

En iyi kalsiyum kaynaklarından biridir.

E vitamini ve B1, B2, B3, B5 ve B15 vitaminleri yüksektir.

Sağlıklı hücre büyümesini teşvik etmeye yardımcı olur.

Kansızlığı önler.

Sağlıklı cilt ve kas oluşmasına ve korunmasına yardımcı olur.

% 20 oranında tam protein içerir, bu da onu fındıktan daha yüksek bir protein kaynağı yapar.

Kilo kaybına yardımcı olmak için mükemmel olan yüksek alkali mineral içeriği sayesinde vücudunuzun sindirimi kolaylaştırır.

Doymamış yağ oranı yüksektir (iyi yağ!)