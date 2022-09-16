Taha Akgül hayatı: Taha Akgül kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi? Taha Akgül kilo? Taha Akgül maçı...

Taha Akgül'ün kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen organizasyonSırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçimiz finale yükseldi. Serbest stil 125 kiloda seribaşı olan Taha Akgül, ilk turu bay geçti. İkinci turda Macar Daniel Ligeti’yi 4-0, çeyrek finalde de Amarveer Dhesi’yi 8-2 yenerek yarı finale çıkan milli güreşçi, yarı finalde son dünya şampiyonu İranlı Amir Zare'yi son bölümde aldığı puanlarla 4-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

TAHA AKGÜL KİMDİR? TAHA AKGÜL HAYATI

Taha Akgül 22 Kasım 1990 (31 yaşında) Sivas doğumludur. Taha Akgül eşi Bianka'dır. Serbest stil 125 kiloda mücadele eden sporcu ASKİ Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir. 2 kez Dünya ve 9 kez Avrupa şampiyonu olmuştur. 2016 Yaz Olimpiyatlarında altın ve 2020 Yaz Olimpiyatlarında bronz madalya kazanmıştır. 2016 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Sporcu Komisyonu Başkanıdır.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi beden eğitimi bölümü mezun oldu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü yüksek lisans mezunu ve Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusudur. 8 kez Avrupa,2 kez Dünya ve 1 kez de Olimpiyat Şampiyonluğu bulunan sporcu 8 kez Avrupa Şampiyonu olarak Avrupa’da serbest güreş tarihinde en fazla şampiyon olan sporcu olarak rekor kırmıştır.

2021 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Spor Müşaviri olarak atanmıştır. 2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazandı. Mart 2012'deSırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır. Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarıştı.2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg Serbest dalında altın madalyanın sahibi oldu. Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştı. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazandı. Akgül böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu oldu. Sırbistan'nın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül finalde Azerbaycanlı Cemaleddin Muhammedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev'i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası'nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden Taha Agül, ilk turda 3 kez dünya şampiyonu olan Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler serbest 125 kiloda bronz madalya kazandı. İlk turda Kanalı Amar Dhesi'yi 5-0 yendi. Çeyrek finalde ABD'li Gable Dan Stevenson'a 8-0 mağlup olarak final şansını yitiren Taha Akgül, bronz madalya mücadelesi için repesaj maçlarında Kırgız Ayaal Lazarev'i 4-0; Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'ı da 5-0 yenerek Tokyo 2020'yi bronz madalya ile tamamladı.

2021 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, Erkekler serbest stil 125 kiloda bronz madalyanın sahibi oldu. Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen şampiyonada Taha Akgül, ilk turda Polonyalı Robert Baran'ı 5-0; çeyrek finalde Rusya güreş federasyonundan Zelimhan Hizriyev'i 5-0 yendi.Yarı finalde İranlı Emir Hüseyin Zare karşısında 4-0 yenilerek bronz madalya maçında ABD'li rakibi Nick Gwiazdowski ile karşılaştı. Akgül, rakibini 6-4 yenerek dünya üçüncülüğünü elde etti.

Dünya Güreş Birliğinin 2022 yılında sıralama turlarının ilki olarak İstanbul Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri’nde düzenlenen 2022 Yaşar Doğu Turnuvası'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

2022 yılında Macaristan’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda milli güreşçi Taha Akgül, serbest stil 125 kilo finalinde Geno Petriashvili'yi 5-2 yenerek 9. kez Avrupa şampiyonu oldu.

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