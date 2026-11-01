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Gündem ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!
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ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!

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ABD'den Rusya'ya flaş istihbarat! Moskova'da tarihi müzede kanlı katliam son anda engellendi!

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD güvenlik güçlerinden gelen sıcak istihbarat hamlesiyle başkent Moskova’daki dünyaca ünlü Tsaritsyno Sarayı Müzesi’ne yönelik kan donduran bir terör saldırısı planını çökertti. Reşit olmadığı tespit edilen bir Rus vatandaşının neo-Nazi ağlarıyla bağlantılı olarak devasa müze kompleksine silahlı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Rusya Federal Güvenlik Servisi, ABD tarafından alınan bilgi doğrultusunda başkent Moskova’daki Tsaritsyno Sarayı Müzesi’ne terör saldırısı hazırlığında bulunduğu belirtilen reşit olmayan bir Rusya vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı.

Rusya’da, başkent Moskova’daki Tsaritsyno Sarayı Müzesi’ne terör saldırısı hazırlığında olduğu öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı. Rusya Federal Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, gözaltı işleminin ABD güvenlik güçlerinden alınan ve müzeye yönelik muhtemel saldırı hazırlıklarına ilişkin bilgilerin incelenmesi sonucunda gerçekleştirildiği bildirildi. Reşit olmayan ve Rusya vatandaşı olduğu belirtilen şüphelinin sosyal medya hesaplarında askeri kıyafet, kar maskesi, şapka, gözlük ve kulaklık taktığı, elinde ise otomatik silaha benzeyen bir cisim tuttuğu fotoğraf ve videolar paylaştığı aktarıldı. Şüphelinin ayrıca müze kompleksinde çektiği fotoğrafları "Bir yer buldum" notuyla paylaştığı kaydedildi. Şüphelinin sosyal medya üzerinden neo-Nazi içerikli bir kanala abone olduğu ve internet üzerinden toplu katliamlara ilişkin araştırmalar yaptığının da belirlendiği belirtildi. FSB, söz konusu bilgiler doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Açıklamada, "Sağladıkları bilgiler için Amerikan tarafına minnettarız" ifadeleri kullanıldı.

 

FSB’den dün yapılan açıklamada, ilgili kanallar aracılığıyla ABD tarafından Moskova’da planlanan bir terör saldırısına yönelik bilgi alındığı belirtilmişti. Rus basınında yer alan haberlerde, Moskova’nın güneyinde bulunan saray müzesi ve park kompleksinden oluşan Tsaritsyno Müzesi’nin geçici olarak kapatıldığı ve parka girişlerin kısıtlandığı kaydedilmişti.

ABD’nin Moskova Büyükelçiliği, Mart 2024 tarihinde de Moskova’da çeşitli grupların yakın zamanda bir saldırı gerçekleştirme planları bulunduğuna ilişkin uyarıda bulunmuştu. Bu uyarıdan günler sonra Moskova yakınlarındaki Crocus City Hall konser salonuna silahlı saldırı düzenlenmiş ve 149 kişi hayatını kaybetmişti.

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