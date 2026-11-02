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Nükleer savaş mı çıkacak? Avrupa neden vatandaşına “Evinizde stok yapın” diyor! Kayseri’de iş yeri alevlere teslim! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi! Emrah Gedik'ten günlerdir haber alınamıyor! Ekipler o bölgeye yoğunlaştı Hürmüz Boğazı'nda tarihi yumuşama piyasaları salladı! İran'ın dev kararıyla altın ve gümüş çılgınlar gibi yükseldi! Meğer en çok uykuya dalanlar dikkat etmeli: Gün içinde aşırı uyku hali bir hastalığın habercisi... Akdeniz bölgesinde tercih edilen meyve: Bu olursa vücut sistemini güçlendirir Altın düşerken, dolar ve euro yükselişe geçti: Piyasada sert dalgalanma Sıcak su ile duş alacaklara kötü haber: Egzama problemi yaşayıp, cildi çatlayacak! Peki, neye neden oluyor? Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Maaş hesabında yeni detay ortaya çıktı
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Kayseri’de iş yeri alevlere teslim! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!

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AA Giriş Tarihi:

Kayseri’de iş yeri alevlere teslim! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

#1
Foto - Kayseri’de iş yeri alevlere teslim! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!

Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

#2
Foto - Kayseri’de iş yeri alevlere teslim! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!

İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

#3
Foto - Kayseri’de iş yeri alevlere teslim! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bekletiliyor.

#4
Foto - Kayseri’de iş yeri alevlere teslim! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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