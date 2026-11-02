Kayseri’de iş yeri alevlere teslim! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi!
Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Osman Kavuncu Mahallesi Emekliler Sokak'taki plastik ve züccaciye toptan satış mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri de tedbir amaçlı hazır bekletiliyor.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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