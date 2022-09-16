Fransa Ligue 1: Auxerre - Lorient maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? 16 Eylül 2022
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Lorient karşı karşıya gelecek. Kritik maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Auxerre - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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Fransa Ligue 1'de heyecan devam ederken Auxerre ile Lorient karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Auxerre - Lorient maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AUXERRE - LORIENT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Auxerre - Lorient maçı 16 Eylül Cuma günü saat 22:00'de beIN Sports Max 2'de canlı yayınlanacak.