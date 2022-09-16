Süper Lig son dakika haberleri | Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hatayspor - Kayserispor maçı

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 7. hafta maçında Hatayspor ile Kayserispor karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor. Özellikle maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'ler sosyal medya ve arama motorlarında sık sık araştırılıyor. Peki, Hatayspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Kayserispor maçı 16 Eylül Cuma günü saat 20.00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig tarihinde beşinci kez karşılaşacak.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Hatay Stadı'nda karşılaşacak. İki ekip, Süper Lig tarihinde daha önce 4 kez karşılaştı. 4 maçta 2 kez Hatayspor kazanırken 2 kez de Yukatel Kayserispor kazandı. İki takım arasında oynanan maçlarda 14 gol atıldı.

Hatayspor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanan 4 maçta alınan sonuçlar şu şekilde:

2020/2021 Kayserispor-Hatayspor 0-1

2020/2021 Hatayspor-Kayserispor 1-3

2021/2022 Hatayspor-Kayserispor 2-1

2021/2022 Kayserispor-Hatayspor 4-3

16 Eylül Cuma günü Yeni Hatay Stadyumu'nda 20:00'da başlayacak olan müsabakada hakem Çağdaş Altay düdük çalacak.

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