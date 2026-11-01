Azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin: Türkiye, Hindistan’da iç savaş çıkaracak

TAHSİN HAN

Amerikan düşünce kuruluşu Orta Doğu Forumu’nda (MEF) yayımlanan ve Yunan Newbreak sitesinin okuyucularına aktardığı kapsamlı analizde, Türkiye ve Pakistan’ın Hindistan’daki Müslüman azınlığı hedef alan ideolojik bir kampanya yürüttüğü öne sürüldü. Türkiye düşmanı imzalı analize göre, iki ülkenin son dönemde artan söylemleri Hindistan’da iç istikrarsızlığa ve mezhepsel çatışmalara yol açma potansiyeli taşıyor. Yazıda, Ankara ve İslamabad’ın Keşmir odaklı sınır siyasetini aşarak Hindistan’ın iç dengelerini sarsmayı ve ülkede dini bir ayaklanma kışkırtmayı amaçlayan stratejik bir çizgi izlediği iddia edildi.

Analizde, Pakistan’ın “iki ulus teorisi” üzerinden yürüttüğü siyasetin yanı sıra, Türkiye’nin daha aktif bir dış politika vizyonuyla Hindistan’ı hedef alan söylemlere yöneldiği savunuldu. Rubin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Türk medyasının Hindu yönetimi altındaki Müslümanların durumuna yönelik eleştirilerini bu stratejinin bir parçası olarak nitelendirdi. Özellikle Türk basınında yer alan bazı köşe yazısı ve değerlendirmelerin, Hindistan’ın iç bütünlüğünü hedef alan iddialar içerdiği öne sürüldü. Yazıda, Türkiye’nin uluslararası diplomatik hamlelerinin de bu jeopolitik rekabetin bir uzantısı olduğu iddia edildi.

IRKÇI MODİ YÖNETİMİNE AKIL VERDİ

Yazıda, Hindistan’ın dünyanın en büyük demokrasisi olduğu ve etnik çeşitliliğini koruduğu savunulurken, yazarın iddiasına göre Türkiye ve Pakistan’ın medya ve dijital ağlar aracılığıyla radikalizmi körüklediği öne sürüldü. Analizde, dışarıdan kışkırtılabilecek olası mezhepsel krizlerin Hindistan’da iç savaşa ve varoluşsal bir tehdide dönüşebileceği iddiasına yer verildi. Yazar, Hindistan makamlarının bu durumun boyutunu hafife aldığını ve olası radikalleşme dalgalarının ülke ekonomisi ile iç güvenliği açısından ciddi riskler barındırdığını savunarak, ırkçı Başbakan Modi idaresindeki Yeni Delhi yönetiminin acilen tedbir alması gerektiğini iddia etti. Türkiye ve Pakistan aleyhindeki bu iddiaların uluslararası dengeleri sarstığı, iki ülkenin bölgesel emellerini Hindistan topraklarına ihraç etmeye çalıştığı öne sürüldü.