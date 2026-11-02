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Sağlık Ankara Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nden iki uluslararası başarı!
Sağlık

Ankara Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nden iki uluslararası başarı!

Yeniakit Publisher
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Ankara Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nden iki uluslararası başarı!

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, uluslararası standartlardaki eğitim kalitesini tescilleyerek “Full Accreditation” (Tam Akreditasyon) almaya hak kazandı. Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Şükrü Çağlar ise uluslararası kongrede ödüle layık görüldü.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, tıp eğitiminde ve sağlık hizmetlerinde uluslararası standartlara ulaştığını bir kez daha kanıtladı. 18 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen EANS/JTAAC değerlendirme süreci sonucunda klinik, “Full Accreditation” (Tam Akreditasyon) ile ödüllendirildi. Uluslararası standartlarda nöroşirürji eğitiminin niteliğini gözler önüne seren bu önemli başarı; kliniğin güçlü akademik kadrosu, özverili eğitim anlayışı, bilimsel çalışmaları ve örnek ekip ruhunun somut bir göstergesi olarak kayıtlara geçti. Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Şükrü Çağlar, bu süreçte emeği geçen tüm yöneticilere, öğretim üyelerine, uzmanlara, asistanlara ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, bu başarının Ankara Üniversitesi’nin akademik saygınlığına ve uluslararası görünürlüğüne büyük katkı sağlayacağını vurguladı.

PROF. DR. YUSUF ŞÜKRÜ ÇAĞLAR’A ULUSLARARASI OMURGA KONGRESİ’NDEN ÖDÜL

Kliniğin uluslararası alandaki gurur tablosuna bir yenisi de Arnavutluk’un başkenti Tiran’dan eklendi. 17 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen Uluslararası Omurga Kongresi kapsamında, Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Şükrü Çağlar, “Award of Appreciation” (Teşekkür Ödülü) almaya hak kazandı.

Nöroşirürjinin gelişimine sunduğu önemli katkılar, klinik ve akademik çalışmalar, bilgi ve deneyim paylaşımındaki özveri ve genç nesillere ilham veren yaklaşımı nedeniyle bu ödüle layık görülen Prof. Dr. Çağlar, bu anlamlı ödülün sadece şahsı adına değil, kliniğin güçlü bilimsel ve akademik birikiminin de uluslararası düzeydeki önemli bir yansıması olduğunu ifade etti.

Ankara Üniversitesi ailesine büyük bir mutluluk ve gurur yaşatan bu iki önemli başarının, kurumun bilimsel ve eğitimsel gelişimine yeni ufuklar açması bekleniyor.

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