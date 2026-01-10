  • İSTANBUL
SON DAKİKA
TAG Otoyolu'nda korku dolu anlar
Gündem

TAG Otoyolu'nda korku dolu anlar

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:

TAG Otoyolu'nda bebek bezi yüklü tır alev alev yandı. Yangın nedeniyle, gece saatlerinde otoyoldaki trafik akışı bir süreliğine durduruldu.

Yangın, gece saatlerinde Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı Viyadüğü üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, A.B. kontrolündeki 12 AB 521 plakalı tırın dorse kısmında bilinmeye bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, aracı durdurup indikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

 

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede büyüyerek aracı tamamen saran alevlere müdahale etti.

Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonrası önce kontrol altına alındı, sonra da söndürüldü.

Yaralananın olmadığı yangın sonrası tır kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

